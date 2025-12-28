«التعليم العالي» تقلص إجراءات طرح المؤهلات المهنية بنسبة 96%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنفيذها تحديثاً شاملاً على خدمة اعتماد المؤسسات لطرح المؤهلات المهنية، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها، وتعزيز سهولة تجربة المتعامل، وذلك في إطار مبادرة «تصفير البيروقراطية»، حيث تتيح هذه الخدمة للمؤسسات التدريبية المعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجديد اعتمادها لطرح المؤهلات المهنية المعتمدة، ويتم تجديد الاعتماد بناء على إطار التقييم القائم على المخرجات.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على (إكس)، عن تنفيذها تحديثاً شاملاً على خدمة اعتماد المؤسسات لطرح المؤهلات المهنية، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها، وتعزيز سهولة تجربة المتعامل، مشيرة إلى أن التحديث أسفر عن نجاحها في تقليل مدة إنجاز الخدمة من 60 يوماً إلى 10 أيام بنسبة تحسّن بلغت 84%، كما تم تخفيض عدد الإجراءات من 76 إجراء إلى أربعة إجراءات بنسبة تحسّن 96%، وتقليل عدد الزيارات من 10 زيارات إلى زيارة واحدة، بنسبة تحسّن بلغت 90%، كما انخفض عدد الحقول اللازمة لإدخال البيانات من 20 حقلاً إلى خمسة حقول بنسبة تحسّن 75%، وانخفض عدد المستندات المطلوبة من 20 مستنداً إلى أربعة مستندات بنسبة تحسّن 80%.

وتسعى الوزارة من خلال برنامج «تصفير البيروقراطية» إلى تبسيط وتقليص الإجراءات المطلوبة في خدماتها وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، لتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، وسبق للوزارة قيامها ضمن برنامجها لـ«تصفير البيروقراطية» بتحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، ما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم وتحقيق توافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.