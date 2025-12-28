ابتكار تقنية منخفضة الكلفة لاختبار علاجات السرطان

ابتكر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي، أداة بسيطة ومنخفضة التكلفة تسمح باستزراع وتجميد وتخزين نماذج حية من الأورام، بما يسهم في سرعة تطوير علاجات السرطان ودقّتها، حيث تعتمد الأداة على ورق ترشيح مصمّم خصّيصاً لدعم نموّ كتل الأورام بطريقة محكمة وقابلة للتكرار، على عكس الأساليب التقليديّة.

وقال رئيس الفريق البحثي الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكيّة والهندسة الحيويّة، الدكتور محمد قسايمة: «تمثّل هذه التقنيّة خطوة مهمّة في أبحاث السرطان، فللأداة هيكل قائم على الألياف التي تشكّل بيئة متوافقة حيويّاً مع الخلايا، ما يسمح لنماذج الأورام بالتطوّر مثل الأورام السرطانيّة الحقيقيّة»، لافتاً إلى أنّ «تخزين هذه النماذج للاستخدام طويل الأمد قد يسهم في تسريع مرحلة الاختبارات ما قبل السريريّة، ويقلّل الاعتماد على النماذج الحيوانيّة، ويفتح آفاقاً جديدة للأبحاث الموجّهة نحو المرضى».

وقام الفريق البحثي باختبار تأثير أدوية العلاج الكيميائيّ المتوافرة على نماذج أورام الدماغ المزروعة في الأداة المبتكرة، التي استجابت بشكل مشابه لاستجابة الأورام في أجسام المرضى، ما يشير إلى إمكانيّة تطوير أنظمة قابلة للتكرار وواقعيّة وقابلة للتوسّع لاختبار الأدوية بناء على التقنية الجديدة، كما أنه بصدد دراسة استخدام عيّنات أورام من المرضى أنفسهم لتطوير علاجات موجّهة لكلّ مريض.