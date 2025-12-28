سؤال وجواب

. تساءل طلبة عن أنواع المؤهلات الصادرة من الخارج التي يمكن التقدم بطلب خدمة الاعتراف بها، والفرق بين رسالة صحة المؤهل وتقرير الاعتراف الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تعترف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأي مؤهل تعليمي أكاديمي أو تقني عالٍ يعادل أو يفوق درجة الدبلوم أو البكالوريوس، بما في ذلك درجات الماجستير والدكتوراه.

وأشارت إلى أن رسالة صحة المؤهل تؤكد صحة المؤهل والبيانات الواردة فيها، في حين يؤكد تقرير الاعتراف أن مؤهل التعليم العالي صادر عن جامعة معتمدة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يتوافق مع المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة.