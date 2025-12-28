تعاون بين «42 أبوظبي» وأكاديمية أبوظبي العالمي لتطوير مهارات التكنولوجيا والابتكار

وقّعت أكاديمية تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك «42 أبوظبي»، مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تعزيز تطوير المهارات الرقمية ودعم منظومة الكفاءات التقنية في الإمارة.

وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تصميم وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الرقمية في مجالات محورية تشمل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والأمن السيبراني، إلى جانب التقنيات الناشئة ذات الصلة. كما يجمع التعاون بين نموذج التعلّم القائم على المشاريع، الذي تعتمده أكاديمية «42 أبوظبي»، وإمكانات مختبر المهارات التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي، بما يوفّر تجارب تدريبية عملية متوافقة مع احتياجات مختلف القطاعات، تسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتها التقنية.

ويشهد التعاون تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وبرامج تدريبية تركز على تعزيز الخبرات الرقمية والابتكار التكنولوجي، وتستهدف الطلبة والمهنيين والمجتمع التكنولوجي بأكمله.

وسيجري أيضاً تنظيم تحديات «هاكاثون» ومسابقات برمجية ومنافسات ابتكارية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي والتعلّم التطبيقي.

وتهدف هذه المبادرات مجتمعةً إلى بناء قاعدة متقدمة من المواهب القادرة على دعم الأولويات الوطنية في مجاليّ التحول الرقمي وقطاعات المستقبل، وربط المتعلمين بتطبيقات واقعية تعزز قدرتهم على تصميم وتطوير حلول رقمية جاهزة للسوق، إضافة إلى دعم تطوير ريادة الأعمال من خلال برامج الإرشاد والتوجيه، وأنشطة بناء المشاريع الناشئة.