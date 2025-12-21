5 أسباب لزيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجاحها في تطور كفاءة ومرونة منظومة القبول الجامعي، ما انعكس على زيادة أعداد الطلبة المقبولين في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة بنسبة زيادة تتجاوز 13% مقارنة بالعام الماضي.

وحددت خمسة أسباب وراء ارتفاع أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الجاري.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة، في تقرير مؤشرات الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، بأن أسباب زيادة عدد الطلبة الجدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي تشمل: تحديث معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وتحسين الخدمات الرقمية ونظام التسجيل الموحد، والتنسيق الفعال بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، وتسهيل إجراءات القبول في الجامعات، إضافة إلى تطوير منظومة استقطاب الطلبة.

وشددت على أن هذا التوسّع يعكس التزامها بتطوير منظومة القبول الجامعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية في الخدمات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلبة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في عمليات التسجيل والقبول.

وأشارت إلى أن تحديث معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي مكّن الجامعات من تصميم برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويؤهلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على معايير واضحة وشفافة تضمن جودة وتميز البرامج الأكاديمية، ما أسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من خلال توفير مزيد من الفرص للطلبة للالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب إمكاناتهم، حيث يراعي هذا النهج التخصصات التي يعتزم الطلبة دراستها، بحيث لا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب في القبول بمؤسسة التعليم العالي.

ولفتت الوزارة إلى أن النظام الوطني للتسجيل الموحد يُعد منصة مركزية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل طلبة الـ12 من المواطنين وأبناء المواطنات ومجندي الخدمة الوطنية، في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للطلبة، ويبسّط تجربة التسجيل والقبول في الجامعات، من خلال نظام إلكتروني موحد، يخضع لمعايير دقيقة ومحدثة.

وأكدت حرصها على التنسيق مع الجامعات، والجهات التعليمية المحلية، لتوفير رحلة تعليمية واضحة ومتكاملة للطلبة، تضمن لهم الانتقال السلس من التعليم الثانوي إلى الجامعي، وزيادة وعيهم بالخيارات الأكاديمية المتاحة عبر تزويدهم بالدعم والإرشاد الأكاديمي اللازم.

وشددت على أن القرار الوزاري الخاص بتحديث معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، مع جهودها المستمرة في تحديث المنظومة وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة، وتمكينهم من الالتحاق بتخصصات تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية، سيُشكل نقلة نوعية نحو توسيع نسب التسجيل خلال الأعوام المقبلة.

جدير بالذكر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة أظهرت أن عدد الطلبة الجدد المقبولين في 66 مؤسسة تعليم عالٍ، خلال العام الأكاديمي 2024-2025 وصل إلى 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة، من المواطنين وغير المواطنين، وأن نسبة الطالبات من إجمالي عدد الطلبة الجدد وصلت إلى 54% مقابل 46% من الطلبة الذكور، فيما بلغت نسبة زيادة الطالبات 10% مقارنة بالعام الماضي، مقابل 18% زيادة بين الذكور.