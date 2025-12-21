باحثون يبتكرون قطباً كهربائياً لمراقبة القلب والدماغ والعضلات

طوّر فريق بحثي من جامعة خليفة قطباً هلامياً موصلاً للكهرباء من الجيل الجديد، يُتوقع أن يُحدث تحولاً في الأجهزة الإلكترونية الحيوية السريرية القابلة للارتداء، على نحوٍ يحقق مستويات فائقة من دقة الإشارات والراحة والاستدامة مقارنة مع الأقطاب الكهربائية التقليدية.

وأظهرت التجربة أن القطب الجديد، يحافظ على مقاومة منخفضة واستقرار للعازل الكهربائي، حيث تفوق على 39 مشاركاً من الأقطاب التقليدية عند استخدامه في التخطيط الكهربائي للقلب والدماغ والعضلات.

وأوضح الفريق البحثي أن 72% من المشاركين في التجربة أكدوا تميزه بالتصاق أفضل وانخفاض نسبة تهيج الجلد إلى الصفر، علاوة على تجنيب مرتديه المواد الكيميائية لكون عملية تصنيعه تعتمد على الماء، ما يجعله خياراً صديقاً للبيئة.

وقال عضو الفريق البحثي، طالب الدكتوراه، نظمي السعافين: «جمعنا بين المرونة وقابلية التوصيل للكهرباء وتحمل الضوضاء، فأسسنا منصة لا تحسن مستويات الدقة في التشخيص فحسب، وإنما تؤسس معياراً جديداً لتكنولوجيا الأجهزة المستدامة القابلة للارتداء، حيث يعمل القطب الكهربائي الهلامي على سد الفجوة بين علم الأحياء والإلكترونيات الصلبة التقليدية، كما يفتح أبواباً جديدة للجيل التالي من الأجهزة الصحية القابلة للارتداء والتشخيصات العصبية ورصد القلب على المدى الطويل».