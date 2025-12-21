إطلاق برنامج «هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي» التدريبي

نفذ صندوق خليفة لتطوير المشاريع البرنامج التدريبي «هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع «42 أبوظبي»، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك. ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مهارات عملية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ البرنامج مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، من خلال تمكين المشاركين بأحدث المهارات العملية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم بمهارات المستقبل وتحفيزهم على ابتكار حلول ومشاريع ريادية قابلة للتطبيق العملي، كما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويسهم في بناء اقتصاد وطني مرن قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي متقدّم للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

ويعتمد البرنامج نموذج «التدريب والبناء» حيث يمنح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على استخدام أدواته بفعالية وكفاءة في قطاع الأعمال، بما يدعم ابتكار حلول ومشاريع ريادية ناجحة.

ويتضمن تدريباً عملياً على أساسيات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر، وكيفية بناء مجموعة أدوات إطلاق الخدمات والمنتجات وطرحها في الأسواق، وتنظيم أنشطة لتمكين الفِرَق على تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق تمهّد لإطلاق الشركات الناشئة، إضافة إلى جلسة عرض تفاعلية على نمط جلسات المستثمرين، حيث تقدم الفِرق نماذجها الأولية ومجموعات أدوات «الإطلاق والطرح في الأسواق» أمام لجنة التحكيم وبقية المشاركين، في بيئة محفزة تحاكي واقع سوق العمل الحقيقي.