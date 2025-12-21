سؤال وجواب

. تساءل شباب حاصلون على الثانوية العامة: ما الجامعات التي يمكن التقديم لها بعد مرور وقت على تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقديم للالتحاق بالجامعة في سنة التخرج في المرحلة الثانوية، يمنح الطالب فرصة التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى المشاركة. أما إذا كان التقديم بعد سنة واحدة أو أكثر من التخرج في المرحلة الثانوية، فيمكن للطالب التقديم لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، مجاناً، وذلك وفقاً لشروط الأهلية والمواعيد النهائية.

كما يمكنه التقديم مباشرة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى من خلال مواقعها الإلكترونية، ووفق سياسات كل مؤسسة.