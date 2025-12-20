«بركتنا ».. عيادة متقدِّمة لتحسين جودة حياة كبار المواطنين

صممت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مبادرة عيادة «بركتنا» لتوفير رعاية صحية متقدِّمة للمرضى من كبار المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر، انسجاماً مع مبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتهدف مبادرة عيادة «بركتنا» إلى تحسين جودة حياة كبار المواطنين في أبوظبي، وضمان رفاههم الصحي والاجتماعي، وتوفير بيئة داعمة تقدِّر عطاءهم وتمكِّنهم من مواصلة دورهم الحيوي في بناء الأسرة والمجتمع، تحت إشراف دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والجهات الأخرى في القطاع الاجتماعي وقطاع الرعاية الصحية.

وتقدم عيادة «بركتنا» تقييمات شاملة يجريها فريق متعدد التخصصات، يضم أطباء وأخصائيي تغذية، وصيادلة ومعالجين طبيعيين، وأخصائيي علم نفس، حيث تعالج مجموعة واسعة من التحديات الصحية، تشمل الأمراض المزمنة وصعوبات الحركة والصحة النفسية، وتقدِّم فحوص الرعاية الوقائية، ما يُعد خطوة نوعية في مجال الرعاية الصحية المقدَّمة لكبار المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور مروان الكعبي: «نحرص من خلال عيادة بركتنا على توفير حلول شاملة ومتكاملة للتحديات الصحية التي يواجها كبار المواطنين لضمان حياة أكثر صحة ومستقبل أفضل لجميع أفراد مجتمعنا».

