بعد تداول الإعلام تقارير وإحصاءات رسمية عن تراجع أعداد المواليد المواطنين.. كيف نشجع أبناءنا على عدم تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بطفل أو اثنين؟

تأخير الإنجاب بعد الزواج، وتحديد النسل بطفل أو اثنين، عادات دخيلة على مجتمعنا، ومخالفة لشريعتنا وقيمنا الأصيلة وثقافتنا الوطنية، كما أنه يهدد التوازن السكاني، لذا يعتبر تكثير النسل مسؤولية وطنية تؤدي إلى حماية الأوطان واستدامتها، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع متماسك، والحفاظ على الهوية الوطنية، كما أن الذرية الصالحة خير ما يقدمه الإنسان لنفسه حتى تسنده وتنفعه في كبره.

المحافظة على النسل واستمراره من المقاصد الكبرى لديننا الحنيف، فقد خلقنا سبحانه من ذكر وأنثى، لنسهم في استمرار البشرية ونموها بالذرية الصالحة.

كما أن الدولة توفر مبادرات حكومية وبرامج متكاملة تركز على دعم الشباب وتشجيعه على الزواج وتكوين أسرة مستقرة، لذا من الواجب على كل زوج وزوجة الاهتمام بالصحة الإنجابية، وإجراء الفحوص الطبية والجينية قبل الزواج، لأن زيادة معدلات الإنجاب عامل رئيس في الحفاظ على العائلات الإماراتية والهوية الإماراتية، بجانب مشاركة المواطنين في كل قطاعات المجتمع والاقتصاد.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية