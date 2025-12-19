تقديم موعد انصراف طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى 11:30 صباحاً من 9 يناير المقبل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة، ليكون انصراف الطلبة في موعد أقصاه 11:30 صباحاً، بدءاً من التاسع من يناير المقبل.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأنه استجابة لقرار تعديل موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة - ليكون في الساعة 12:45 ظهراً، بدءاً من الجمعة الموافق الثاني من يناير 2026، وبالتنسيق والتشاور مع المؤسسات التعليمية المعنية في الإمارة - يتعيّن على جميع المدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة التابعة لها، تطبيق نظام الانصراف المبكر للطلبة أيام الجمعة، بحيث لا يتجاوز موعد الانصراف الساعة 11:30 صباحاً، ابتداء من الجمعة الموافق التاسع من يناير 2026.

وأوضحت أنه للمدارس المرونة في اعتماد نظام انصراف متدرّج أو مرحلي أيام الجمعة، بما يراعي المتطلبات اللوجستية والتشغيلية والأكاديمية، ويحدّ من أي تأثير في سير عمليتَي التعليم والتعلّم، شريطة عدم بقاء أي طالب داخل الحرم المدرسي بعد الساعة 11:30 صباحاً، إلا في حال توفير ترتيبات إشراف آمنة ومناسبة.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقدّم المدارس بطلب الحصول على موافقة لتطبيق نظام التعلّم عن بُعد أيام الجمعة لطلبة الصف السادس (السنة السابعة) فما فوق، وذلك بعد التشاور مع أولياء الأمور والحصول على الموافقة المسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت تقريراً ميدانياً يرصد مطالب أولياء أمور بضرورة تعديل دوام أيام الجمعة، بما يتلاءم مع المواعيد الجديدة لصلاة الجمعة، ليكون انصراف الطلبة مبكراً، أو المرونة في تطبيق نظام التعلّم عن بُعد.