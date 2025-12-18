بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة اعتباراً من 9 يناير المقبل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي أيام الجمعة، حيث يتعين على المدارس انصراف الطلبة في موعد اقصاه 11:30 اعتبارا من 9 يناير المقبل.

وتفصيلا، أفادت الهيئة بأنه استجابةً لقرار تعديل موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة ليكون عند الساعة 12:45 ظهرًا، اعتبارًا من يوم الجمعة 2 يناير 2026، وبالتنسيق والتشاور مع المؤسسات التعليمية المعنية في الإمارة، يتعيّن على جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة التابعة لها تطبيق نظام الانصراف المبكر للطلبة أيام الجمعة، بحيث لا يتجاوز موعد الانصراف الساعة 11:30 صباحًا، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 9 يناير 2026.

وأكدت الهيئة ضرورة إعطاء الأولوية لجودة حياة الطلبة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات المنهاج الدراسي المعتمد، والحفاظ على عدد ساعات التدريس من يوم الاثنين إلى يوم الخميس دون أي تعديل.

وأوضحت أن للمدارس المرونة في اعتماد نظام انصراف متدرّج أو مرحلي أيام الجمعة، بما يراعي المتطلبات اللوجستية والتشغيلية والأكاديمية، ويحدّ من أي تأثير على سير عمليتَي التعليم والتعلّم، شريطة عدم بقاء أي طالب داخل الحرم المدرسي بعد الساعة 11:30 صباحًا، إلا في حال توفير ترتيبات إشراف آمنة ومناسبة.

أشارت الهيئة إلى إمكانية تقدّم المدارس بطلب الحصول على موافقة لتطبيق نظام التعلّم عن بُعد أيام الجمعة لطلبة الصف السادس (السنة السابعة) فما فوق، وذلك بعد التشاور مع أولياء الأمور والحصول على الموافقة المسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل العمل عن كثب مع المدارس ومراكز الطفولة المبكرة لدعم التنفيذ السلس والفعّال للقرار، وتقليل أي انعكاسات محتملة على الجوانب التعليمية والتشغيلية.