جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» تستهدف مشاركة طلبة المدارس والجامعات في الإمارات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات إلى المشاركة في جائزة «المستثمر الذكي الخليجي»، إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي (مُلم)، الذي أطلقته هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون، بهدف ترسيخ ثقافة التعاملات المالية والاستثمار المسؤول في أسواق المال.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين لإنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي المتعلق بالتخطيط المالي والادخار، وأساسيات الاستثمار، وحماية المستثمر، عبر مجموعة من المسارات المتاحة، التي تشمل: الفيديو، والكتابة، والرسم، والتصوير، كما تتيح الجائزة فرصاً واسعة للمشاركة عبر ثلاث فئات رئيسة، هي: الأفراد، وطلبة الجامعات، وطلبة المدارس، وبما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في نشر الوعي المالي والاستثماري.

وبحسب بيان صحافي، رُصدت للفائزين في الجائزة مجموعة من الجوائز المالية التشجيعية، تقديراً لجهودهم الإبداعية ودورهم في دعم ثقافة الاستثمار الواعي في المنطقة، وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة مميزة للشباب والمهتمين بالشأن المالي لتطوير مهاراتهم، وإبراز مواهبهم في إنتاج محتوى معرفي هادف يخدم المجتمع.

ولفتت الهيئة إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات سيكون في شهر فبراير 2026، داعية الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها ومساراتها المختلفة، من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مُلم».