«التعليم العالي» تعرّف الجامعات بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة

أطلعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات التعليم العالي بالدولة على أبرز خصائص وآليات استخدام المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، التي أطلقت، أخيراً، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها الوزارة للتعريف بمزايا المنصة، وحضر الورشة أكثر من 350 كادراً أكاديمياً وإدارياً ممثلين عن 46 مؤسسة تعليم عالٍ.

وتشكل المنصة مبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتوحيد آليات إدارة التدريب العملي على مستوى المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية، وتوفير منظومة رقمية تربط مؤسسات التعليم العالي بجهات التدريب لإدارة عمليات التدريب العملي بفاعلية، ابتداءً من اعتماد جهات التدريب، وترشيح الطلبة ومتابعة تقدمهم، وصولاً إلى تقييم الأداء وقياس مخرجات مؤسسات التعليم العالمي في الدولة. وتتيح المنصة التسجيل في فرص التدريب العملي في سوق العمل، كما تتيح لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك خبرات ومهارات عملية.