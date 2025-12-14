"التعليم العالي" تعرف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل افتراضية، لتعريف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بأبرز خصائص وآليات استخدام المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، التي أطلقت مؤخراً، بالشراكة بين (وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية -برنامج "نافس").

وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة ورش أسبوعية، تستهدف مؤسسات التعليم العالي بالدولة؛ للتعريف بمزايا المنصة وسبل الاستفادة منها، داعية جميع مؤسسات التعليم العالي المعنية للمشاركة، والبدء في استخدام المنصة.



وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً كبيرين، حيث حضرها أكثر من 350 كادراً أكاديمياً وإدراياً ممثلين عن 46 مؤسسة تعليم عال بالدولة، حيث استعرض خلالها فريق الوزارة الأدلة الإرشادية وآليات استخدام المنصة، والمزايا الرئيسية لها، وكيفية استخدامها بفعالية، وتخللها أيضاً تقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من فرص التدريب العملي المتاحة.

كما تم تقديم شرح مفصل حول آليات التسجيل في المنصة، وإدارة العقود التدريبية، ومعايير اختيار جهات التدريب، وكيفية الاستفادة من البيانات والتحليلات التي توفرها المنصة في تحسين جودة المخرجات التعليمية، بما يلبي حاجة سوق العمل.

وجاءت الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي بالمنظومة الجديدة لدى مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز فهم آليات استخدام المنصة ومتطلبات الحوكمة المرتبطة بها، بما يسهم في تطوير برامج تدريب عملي عالية الجودة، تتوافق مع أولويات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة والابتكار ومهارات المستقبل.

وتخللها فقرة للرد على استفسارات المشاركين، والتي تمحورت حول الجوانب الفنية والتشغيلية للمنصة، وآليات الربط بين المؤسسات التعليمية وجهات التدريب، ومعايير اعتماد الفرص التدريبية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في إدارة التدريب العملي، ضمن المنظومة الجديدة لحوكمة التدريب العملي لطلبة التعليم العالي.

المنصة

وتشكل المنصة مبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتوحيد آليات إدارة التدريب العملي على مستوى المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية، وتوفير منظومة رقمية متكاملة تربط مؤسسات التعليم العالي بجهات التدريب لإدارة عمليات التدريب العملي بفاعلية، إبتداءً من اعتماد جهات التدريب، وترشيح الطلبة ومتابعة تقدمهم، وصولاً إلى تقييم الأداء وقياس مخرجات مؤسسات التعليم العالمي في الدولة.

وتتيح المنصة التي تم اطلاقها ضمن منصة "نافس" للطلبة الجامعيين التسجيل في فرص التدريب العملي النوعي في سوق العمل بالدولة، كما تتيح لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب المتوفرة لديها، بما يرسخ دورها كشريك أساسي في المنظومة الوطنية للتدريب العملي، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تمكين الطلبة من الانخراط في برامج تدريبية عالية المستوى، ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز التكامل بين النظري والعملي في رحلة الطالب، ويسهم بدعم جهود التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة.