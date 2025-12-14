طلبة يبتكرون عربة تسوّق ذكية تُتيح الدفع الذاتي

صمم فريق من طلبة كلية الهندسة بجامعة هيريوت وات في دبي، عربة تسوّق ذكية شخصية تساعد على تقليل وقت الانتظار، وتجنّب مسببات الحساسية، وحساب السعرات الحرارية، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم على القيام بتجربة تسوق سلسة ومريحة، وأطلقوا عليها اسم عربة «SMEFA».

والعربة مزوّدة بجهاز ماسح «الباركود»، حيث يقوم المتسوق بمسح المنتج ثم يضعه في العربة، ويتم نقل بيانات المنتجات الممسوحة ضوئياً إلى تطبيق SMEFA ليعرض تفاصيل المنتج (السعر والسعرات الحرارية والمواد المسببة للحساسية) على شاشة (LCD) الموجودة في العربة، قبل الانتقال إلى الدفع النهائي باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المدخلة في البداية.

وفي حال انتهاء صلاحية المنتج أو احتوائه على مسببات الحساسية، يصدر تنبيه ضوئي باللون الأحمر، كما تُصدر العربة تنبيهاً بنظام الاهتزاز في حالة وجود منتج لم يمسح ضوئياً، حيث يرصده مستشعر الوزن في العربة.

وراعى الطلبة في تصميم العربة إمكانية استخدامها من أصحاب الهمم مستخدمي الكراسي المتحركة، حيث تم تعديل موضع العجلات الأمامية للكرسي المتحرك، كما أن حجمها الصغير يُمكّنها من التحرك بسهولة في المساحات الصغيرة، إضافة إلى ميزة الدفع الذاتي، ما يُقلل فترة الانتظار الطويلة. ويعتزم الفريق تطوير العربة بجعلها قابلة للطي وسهلة الحمل.