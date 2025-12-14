سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة: هل تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية إلزامي للطلبة في مرحلة رياض الأطفال الذين يدرسون بمدارس منهاج أجنبي؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة ومراكز الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة) ملزمة بتدريس المواد الثلاث. وتلتزم المدارس الخاصة بتعيين معلمين مؤهلين ومتخصصين لتدريس المواد الإلزامية في مرحلة رياض الأطفال، على أن يكون المعلّم المكلّف حاصلاً على مؤهلات تربوية معتمدة، وضمان مواءمة طرق التدريس مع الخصائص النمائية للطفل، من خلال أنشطة تفاعلية وتكاملية تُقدّم بأسلوب اللعب والتعلّم بالممارسة، وتوفير بيئات تعلم محفّزة وموارد تعليمية مناسبة، تدعم تحقيق نواتج التعلم، وتنسجم مع المنهج التكاملي المعتمد في مرحلة الطفولة المبكرة.