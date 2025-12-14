«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب التقديم في برامج الماجستير والدكتوراه في علم الأحياء الحاسوبي

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن فتح باب التقديم لأولى دفعات برامج الماجستير والدكتوراه في علم الأحياء الحاسوبي، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً كبيراً في رسالة الجامعة البحثية والتعليمية نحو مجالات علوم الحياة.

وتجسّد المشاريع البحثية الجارية تركيز الجامعة المميّز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في آفاق علمية جديدة، إذ تمتد لتشمل مبادرات كبرى في مجالي الصحة والأحياء، ومن أبرزها مشروع الكائن الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AIDO)، وهو أول نموذج تأسيسي متعدد المقاييس في العالم لعلوم الأحياء، ومشروع النمط الظاهري البشري الذي يُعدّ إحدى أعمق قواعد بيانات الأنماط الظاهرية متعددة الأوميكس على مستوى العالم، إضافة إلى تحليل المبادرات الوطنية في دولة الإمارات، مثل برنامج الجينوم الإماراتي، والتي تتيح تحقيق اختراقات علمية في التنبؤ بالأمراض، واكتشاف الأدوية، والطب الشخصي.

ويُعد برنامج علم الأحياء الحاسوبي جزءاً من كلية الصحة العامة الرقمية في الجامعة، التي تعمل على دمج علم الأحياء الحاسوبي مع الطبّ الدقيق، والوراثة، وعلم الأوبئة، والصحة البيئية، كما يمثّل إطلاق برامج علم الأحياء الحاسوبي تطوّراً مهماً في رسالة الجامعة، إذ تُسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة لدفع الاكتشاف العلمي في علوم الحياة والرعاية الصحية، حيث ستنضمّ الدفعات الأولى من طلبة الدراسات العليا إلى هذه الجهود البحثية الرائدة.