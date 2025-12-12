إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من 7 إلى 9 يناير المقبل

كشفت تفاصيل البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، عن أنه تقرر بدء عمليات تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإصدارها خلال الفترة من السابع إلى التاسع من يناير 2026، وذلك لضمان استكمال المتطلبات الأكاديمية، والوقوف على مستويات الطلبة.

وأفادت البرمجة الزمنية، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، بأن دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية والفنية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يبدأ في الخامس من يناير 2026.

وبحسب البرمجة، ستكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 فبراير 2026، تليها مرحلة مهمة مخصّصة لتطوير القدرات المهنية للمعلمين والتربويين، إذ يشهد يوما 11 و13 فبراير 2026 تنفيذ برنامج التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، وفي ما يتعلق بالجانب التقييمي، فقد حددت وزارة التربية والتعليم فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من الرابع إلى 13 مارس 2026، على أن تُختتم معها الأعمال الأكاديمية للفصل الثاني.

ويشمل البرنامج الزمني إجازة الربيع وعيد الفطر للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي خلال الفترة من 16 إلى 29 مارس 2026.

وتهدف هذه المواعيد إلى تعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية، وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج خلال العام الدراسي.

وأفادت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة بالتزامها بالبرمجة الزمنية المعتمدة، إذ عممت مواعيد إعلان النتائج على الطلبة وأولياء الأمور، فضلاً عن موعد بدء وانتهاء الفصل الثاني، لضمان جاهزية أطراف العملية التعليمية لمحطة جديدة في مسيرة بناء الأجيال.