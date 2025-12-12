«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير «سياسات قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية»

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، الدكتور عدنان حمد الحمادي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.

حضر الاجتماع مقررة اللجنة، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وأعضاء اللجنة: عائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.

وقال الدكتور عدنان الحمادي إن اللجنة، في سبيل دراستها للموضوع، عقدت اجتماعات عدة بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، جرى خلالها بحث سياسات ومعايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفاعلية برامج الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لقدراتهم ومهاراتهم، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، كما تمت مناقشة محور الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وأكدت اللجنة ضرورة زيادة فرص التعليم الحكومي لمواطني الدولة في مختلف التخصصات.

وأضاف أن اللجنة بحثت محور دمج أصحاب الهمم في التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي في برامج الابتعاث والمنح الدراسية، والمخصصات المالية الممنوحة للطلبة المبتعثين خارج الدولة، إضافة إلى استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية والمهنية، وأكد على أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، تشمل قاعدة بيانات مركزية لجميع البرامج المقدمة من الجهات المانحة في الدولة.