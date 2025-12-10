مدارس تقييم أدائها في الفصل الدراسي الأول بأصوات أولياء الأمور

تعكف إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبيق منهاج وزارة التربية والتعليم على تقييم أدائها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، عبر أصوات واراء أولياء أمور الطلبة في مختلف حلقات التعليم.

وافادت الإدارات عبر رسائل مدرسية متنوعة تخاطب أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" بانها تركز على الارتقاء بمنظومة العمل التربوي والتعليمي، من خلال مشاركة الطلبة واراء أولياء الأمور، مؤكدة حرصها على تعزيز قنوات الشراكة الفاعلة معهم، باعتبارهم ركنا أساسيا في تطوير العملية التعليمية وتحقيق المخرجات المنشودة.

جميع البيانات

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى المشاركة في استبانة رضا أولياء الأمور عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري عبر رابط مخصص، مشددة على أن جميع البيانات التي يتم إدخالها في الاستبانة تعامل بسرية تامة، وتُستخدم حصريا لأغراض تطوير الخدمات التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

جودة الأداء المدرسي

وتتضمن الاستبانة التي اطلعت "الامارات اليوم" على تفاصيلها على مجموعة شاملة من الأسئلة التي تقيس جودة الأداء المدرسي من مختلف الجوانب، حيث تركز على مستوى الاحترام والتقدير الذي يشعر به أولياء الأمور من قبل الهيئتين الإدارية والتدريسية، ومدى فاعلية قنوات التواصل التي توفرها المدرسة، إلى جانب رضاهم عن جودة التعليم المقدمة لأبنائهم.

استقلالية الطلبة

وتستطلع الاستبانة تقييم أولياء الأمور لجهود المدرسة في تعزيز استقلالية الطلبة وتنمية مهارات العمل الجماعي، إضافة إلى دورها في التحفيز والمتابعة السلوكية والأكاديمية، وفاعلية التواصل عند ظهور أي مشكلات سلوكية أو غياب متكرر للطلبة.

سرعة الاستجابة

وتولي الاستبانة أهمية لمدى سرعة استجابة الإدارة المدرسية لاستفسارات أولياء الأمور، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، فضلًا عن قياس مدى التقدم الأكاديمي للطلبة، وشفافية المدرسة في مشاركة التقارير الدورية.

بنود خاصة

تشمل الاستبانة بنودا خاصة بمدى شعور الطلبة بالأمان داخل البيئة المدرسية، وتوفير الدعم الأكاديمي المناسب للاحتياجات الفردية، وتنظيم الواجبات والمهام، وجودة العلاقة الإيجابية بين المعلم والطالب، إضافة إلى تنوع الأنشطة المدرسية وفعالياتها مثل الجمعة السعيدة و أطلق بهجة، ومدى تأثيرها في رفع دافعية الطلبة.

مساحة للرأي

وخصصت المدارس في ختام الاستبانة، مساحة لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، تعزيزًا لنهج التواصل البنّاء، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين الأسرة والمدرسة.

خطط التحسين

وأكدت الإدارات أن مشاركات أولياء الأمور تمثل محورا مهما في رسم خطط التحسين، وتطوير أساليب التعليم والتواصل، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تميزا وجودة