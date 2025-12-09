«التعليم العالي» تسحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن جامعة «ميدأوشن»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن جامعة «ميدأوشن» Midocean University، التي تتخذ لها مكتباً في إمارة الفجيرة، وذلك عقب تنفيذ زيارة رقابية مشتركة مع هيئة المنطقة الحرة في الإمارة، كشفت عن مخالفات جوهرية تتعلق بآليات التشغيل، وضوابط تقديم البرامج الأكاديمية، ومدى التزام المؤسسة بالضوابط والمعايير الوطنية المعتمدة.

وتبين للوزارة أن المكتب التنفيذي للمؤسسة في إمارة الفجيرة يقدم خدمات تسجيل وينفذ برامج تعليمية من دون الحصول على الاعتماد المطلوب من الوزارة، كما يمارس أنشطة تعليمية لا تتوافق مع التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، ولا تستوفي اشتراطات الحوكمة المؤسسية أو متطلبات الاعتماد والجودة، بما في ذلك تقديم برامج أكاديمية إلكترونياً من دون وجود آلية واضحة لضمان الجودة، ووجود تباين كبير في بيانات أعداد الطلبة والبرامج، مقارنة بما تم رصده ميدانياً.

وبناء على الملاحظات المرصودة، نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية تحقق شاملة وتقييماً فنياً، بهدف التأكد من التزام المؤسسة بالاشتراطات والمعايير الوطنية المعتمدة، وبناء على النتائج تقرر سحب الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن الجامعة، وتغيير حالة الجامعة ضمن قوائم الاعتراف المعتمدة لدى الوزارة إلى «غير معتمدة»، وتغيير نتيجة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عنها، وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على حماية مصلحة الطلبة، وضمان موثوقية المؤهلات العلمية، ورفع جودة منظومة التعليم العالي في الدولة، وضمان التزام كل المؤسسات التعليمية بالمعايير التنظيمية التي تكفل توفير بيئة تعليمية موثوقة، وتمنع أي أنشطة أو ممارسات تعليمية غير مرخصة أو مضللة، وأكدت الوزارة استمرارها في رفع كفاءة منظومة الرقابة والحوكمة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال، ويحمي مصالح الطلبة والمجتمع الأكاديمي في الدولة.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية مرخصة ومعتمدة قبل الالتحاق بها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae، أو عبر مركز إسعاد المتعاملين على الرقم 800511.