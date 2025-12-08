«إقرار وتعهد» للآباء يحدّد ضوابط للطلبة في المعسكر الشتوي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نموذج «إقرار وتعهد» لأولياء أمور الطلبة المشاركين في المعسكر الشتوي الطلابي، خلال الفترة من اليوم حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتضمن تعليمات وضوابط، ينبغي أن يلتزم بها أولياء الأمور لضمان سلامة الطلبة وانسيابية سير أنشطة المعسكر.

وحدّدت الوزارة، وفق بنود الإقرار والتعهد التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، 15 ضابطاً أساسياً، أبرزها: مسؤولية ولي الأمر عن توصيل الطالب وتسلّمه في الأوقات المحددة، والتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، وعدم السماح للطالب بالمغادرة إلا برفقة ولي أمره أو الشخص المفوَّض رسمياً، مع تزويد الإدارة بأي معلومات طبية مهمة.

ويشمل الالتزام ارتداء الطالب ملابس مناسبة للأنشطة، وعدم إحضار أدوات حادة أو مقتنيات قد تُشكل خطراً، واتباع تعليمات المشرفين للحفاظ على سلامته وسلامة زملائه، مع التنبيه إلى أن السلوكيات الخطرة أو المتكررة قد تؤدي إلى استبعاد الطالب وفق اللوائح المطبقة.

ويمتد الالتزام إلى استخدام المرافق بطريقة صحيحة وآمنة، وعدم دخول أي مناطق أو غرف غير مخصصة للطلبة، مع التعامل الفوري مع الإصابات البسيطة وإبلاغ ولي الأمر.

وفي ما يتعلق بالتصوير، أوضحت الوزارة أن المشاركة في الأنشطة التي تتضمن تصويراً تتطلب موافقة مسبقة من ولي الأمر، بينما يُمنع استخدام الهواتف الشخصية للتصوير داخل المعسكر من الطلبة أو أولياء الأمور، مضيفة أن المعسكر غير مسؤول عن فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية (مثل الهواتف والساعات والنقود).

وشدّدت الوزارة على أهمية تزويد فريق المعسكر بأي معلومات طبية تخص الطالب، بما في ذلك حالات الحساسية والأدوية والحالات الصحية الخاصة، لضمان التعامل السليم مع كل حالة عند الحاجة.

وأكدت أن الالتزام بالتعليمات الواردة في نموذج الإقرار يُعد جزءاً أساسياً من نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مشددة على أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولوياتها خلال تنفيذ الأنشطة التعليمية والترفيهية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المعسكر الشتوي 2025 لطلبة المدارس الحكومية فقط، بهدف تعزيز مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم ضمن بيئة تعليمية آمنة تدعم الإبداع، وتوفر تجارب معرفية وحياتية غنية.

ويستقبل المعسكر طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة في المدارس الحكومية، على أن تُقام الفعاليات يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في عدد من المراكز المعتمدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توسيع نطاق الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في تنمية مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في الأنشطة المتاحة عبر رابط التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن حجز المقاعد سيتم وفق أسبقية التسجيل، موضحة أن المشاركة مقتصرة على طلبة المدارس الحكومية ضمن فئات مستهدفة، مشيرة إلى توافر مرفقات تضم رابط التسجيل، وكشف مراكز المعسكر، إضافة إلى نموذج التعهد الخاص بالمشاركة، مؤكدة أهمية المبادرة ودورها في دعم الطلبة.