تعاون أكاديمي بين «إقامة دبي» وجامعة «ميدلسكس»

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة «ميدلسكس دبي» Middlesex University Dubai، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، ودعم تطوير البرامج التدريبية المتخصصة داخل منظومة العمل الحكومي.

ووقع المذكرة عن إقامة دبي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء عوض العويم، وعن الجامعة البروفيسور سيدوين فيرنانديز، نائب رئيس الجامعة ومديرها.

وتنصّ المذكرة على التعاون في إعداد برنامج دبلوم متخصص في الإدارة الرياضية، يدمج الجانبين الأكاديمي والعملي، بهدف تزويد موظفي إقامة دبي بالمهارات اللازمة لإدارة الفعاليات والبرامج الرياضية بآليات حديثة تدعم جودة الحياة في المجتمع، كما يشمل التعاون تطوير المناهج بشكل مشترك، وتبادل الخبرات، واعتماد آليات تقييم وفق معايير جامعة «ميدلسكس دبي».