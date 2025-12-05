مدارس حكومية تُقيّم المناهج الدراسية بمشاركة ذوي الطلبة

تعكف إدارات عدد من المدارس الحكومية على تقييم محتوى المناهج الدراسية الحالية، بمشاركة ذوي الطلبة في عملية التطوير، استجابة للتوجهات التعليمية الحديثة، التي تؤكد أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في تحسين جودة التعليم وصقل مهارات الطلبة بما يلائم متطلبات العصر.

وأنهى طلاب الصفوف من الثالث حتى الـ12 امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، إذ خاضوا، أمس، اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، الذي تَضمَّن خمس قطع متنوعة، تضم كل قطعة ستة أسئلة لا تحمل أي غموض، ومصممة بما يتوافق مع المقرر الدراسي وتتطابق مع الهيكل الوزاري المعتمد.

وتفصيلاً، كشفت إدارات مدارس حكومية عن تقييم محتوى المناهج الحالية بمشاركة أولياء الأمور، عبر استبانة موسّعة تركز على جمع آرائهم وملاحظاتهم حول المناهج المعتمدة في مختلف المواد الأساسية، وتشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، داعية أولياء الأمور إلى تعبئة الاستبانة الإلكترونية عبر رابط مخصص، مؤكدة أن مشاركتهم تمثل جزءاً محورياً في تطوير العملية التعليمية.

وأوضحت المدارس في رسائل اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على تحسين المنهاج المدرسي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلبة، مؤكدة أن التغذية الراجعة من الأسر تعد نموذجاً مهماً يساعد في مراجعة وتحديث المحتوى التعليمي، بما يضمن توافقه مع احتياجات المتعلمين وواقعهم.

وشددت الإدارات على أن الأسرة شريك أساسي في بناء المنهج، وأن إشراكها يعكس إيمان المدارس بالدور الحيوي الذي يلعبه ولي الأمر في إحداث التغيير الإيجابي.

وتشمل الاستبانة مجموعة من المعايير التي تقيّم ملاءمة محتوى الكتب للمرحلة الدراسية، وسهولة استيعاب الطلبة للمنهج، ومستوى حداثة المعلومات المقدّمة، إضافة إلى تقييم الأنشطة التعليمية، وقدرتها على تنمية التفكير والإبداع والتعلم الذاتي لدى الطلبة.

وتتناول الاستبانة جوانب أخرى تتعلق بجودة الكتاب وتصميمه، ووجود صور ورسومات تعكس البيئة المحلية، ومدى جاذبية المحتوى البصري، كما أتاحت المجال أمام أولياء الأمور لتحديد أبرز التحديات التي يواجهها أبناؤهم مع المناهج، وتقديم اقتراحات عملية للتعديل أو التطوير، بما يسهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب القصور.

وأكدت أن الآراء ستخضع للدراسة والتحليل، تمهيداً لإعداد خطة تطويرية شاملة تستند إلى مشاركة المجتمع التربوي، في خطوة تجسد رؤية تعليمية متقدمة لترسيخ ثقافة التفاعل والشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يضمن بناء مناهج أكثر جودة وملاءمة، وتقديم تجربة تعليمية ترتقي بطموحات الطلبة وتواكب تطلعات المستقبل.

وأدى طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 آخر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري في مادة الدراسات الاجتماعية، وأكدت آراء الطلبة سهولة أسئلة الاختبار التي جاءت من المقرر وتطابقت مع الهيكل الوزاري المعتمد، بدون غموض أو تعقيد.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات التعويضية، من الثامن إلى 12 من ديسمبر الجاري، للطلبة المتغيبين بعذر مقبول، والذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الاختبارات، بينما تبدأ إجازة الشتاء للطلبة من الثامن من ديسمبر الجاري إلى الرابع من يناير المقبل، وتبدأ إجازة الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في 15 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع من يناير المقبل.