ختام امتحانات الفصل الأول اليوم.. و«التعويضية» الإثنين

يختتم طلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12، اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، حيث يؤدّي جميع الطلبة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية إلكترونياً، وفق الجدول المعتمد.

وتستعد المدارس بعد ذلك لبدء الاختبارات التعويضية، من الثامن إلى 12 ديسمبر الجاري، والمخصصة للطلبة المتغيبين بعذر مقبول، والذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الاختبارات، بينما تبدأ إجازة الشتاء للطلبة من الثامن من ديسمبر الجاري إلى الرابع من يناير المقبل، في حين تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في 15 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع من يناير المقبل.

وشدّدت إدارات مدارس حكومية وخاصة - عبر رسائل ومخاطبات لأولياء الأمور اطلعت عليها «الإمارات اليوم» - على ضرورة التزام الطلبة بمواعيد الحضور والالتزام بجميع التعليمات، وعلى رأسها منع إحضار الهاتف المتحرك نهائياً، إذ لا توفر المدارس أماكن لحفظه ويتحمل الطالب مسؤولية فقدانه، مؤكدة عدم السماح بدخول أي طالب بعد انطلاق الامتحان، ووجوب إحضار الأدوات اللازمة.

ودعت إدارات المدارس الطلبة إلى إحضار أجهزة الحاسوب الوزارية مشحونة وتعمل بكفاءة، مع توافر كلمة السر والمتصفح، مؤكدة أن المدارس غير مسؤولة عن أعطال الأجهزة، وفي ما يتعلق بالانضباط داخل القاعات، نبّهت الإدارات إلى تطبيق قوانين مكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحانات، مؤكدة أن من المخالفات التي قد تُعرّض الطالب لفقدان درجة الاختبار: إثارة الفوضى، والالتفات للآخرين، والتحدث دون إذن، وتبادل الأدوات، أو إدخال الأجهزة الذكية والأوراق إلى القاعة.

وأشارت المدارس إلى أن لجان الامتحانات ستكون تحت المتابعة المستمرة لضمان سير الاختبارات بانضباط، داعية الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات.

وفي سياق متصل، حدّدت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الاشتراطات المنظمة للاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، والمخصصة لطلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12، لضمان انضباط عملية التقييم وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وتتمثّل أبرز الاشتراطات في تطبيق الاختبار التعويضي فقط على الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، أو الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أدائها، وأن تكون بيانات الطلبة المتغيبين أو المتضررين تقنياً قد أُدرجت مسبقاً من قبل إدارة المدرسة في رابط حالات الغياب والخلل التقني المعتمد، حيث يتم اعتمادها رسمياً من قبل قطاع العمليات المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة، وتضمنت الاشتراطات التزام المدارس بالتحقق من صحة ودقة بيانات الطلبة المتقدمين للاختبارات عن بُعد، ومراجعة وثائقهم الثبوتية واعتمادها من قبل القطاع التعليمي قبل تمكينهم من أداء الاختبار، مع تطبيق جميع الإجراءات الواردة في دليل تنظيم وإدارة الاختبارات دون استثناء، لضمان توحيد آليات التنفيذ في كل المدارس.

وشدّدت الاشتراطات على ضرورة إخطار الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهم بالمواعيد المحددة للاختبارات التعويضية، مع تأكيد أنه لا توجد فرصة بديلة أخرى لمن يتخلف عن هذه المواعيد.

