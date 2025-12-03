"التربية": 5 اشتراطات تنظيمية للاختبارات التعويضية لطلبة 3-12

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الاشتراطات التنظيمية للاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026، المخصصة لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، وذلك لضمان انضباط عملية التقييم وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

الاشتراطات الخمس

وأفادت الوزارة عبر موجهات الاختبارات التي أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، بأن الاشتراطات الخمس تركز على تطبيق الاختبار التعويضي فقط على الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، أو الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أدائها.

وأضافت: "يشترط أن تكون بيانات الطلبة المتغيبين أو المتضررين تقنياً قد أُدرجت مسبقاً من قبل إدارة المدرسة في رابط حالات الغياب والخلل التقني المعتمد، وأن يتم اعتمادها رسمياً من قبل قطاع العمليات المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة".

بيانات الطلبة

وأوضحت: "تلتزم المدارس بالتحقق من صحة ودقة بيانات الطلبة المتقدمين للاختبارات عن بُعد، ومراجعة وثائقهم الثبوتية واعتمادها من قبل القطاع التعليمي قبل تمكينهم من أداء الاختبار".

وشددت على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الواردة في دليل تنظيم وإدارة الاختبارات دون استثناء، لضمان توحيد آليات التنفيذ في كل المدارس.

وأكدت أهمية أن يتم إخطار الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهم بالمواعيد المحددة للاختبارات التعويضية، مع التأكيد على أنه لا توجد فرصة بديلة أخرى لمن يتخلف عن هذه المواعيد.

جدول الاختبارات

وفي ضوء الالتزام بهذه الاشتراطات، أرفقت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية الخاصة بالاختبارات التعويضية للصفوف من 3 حتى 12، مؤكدة حرصها على توفير فرصة عادلة للطلبة الذين حالت الظروف المقبولة أو الأعطال التقنية دون أدائهم للاختبارات في موعدها الأصلي.

وبحسب الجداول الامتحانية التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، تنطلق الامتحانات يوم الإثنين الثامن من ديسمبرالجاري، إذ يؤدي طلبة الصف الـ12 (العام والمتقدم والنخبة) اختبار مادة الفيزياء في الفترة الصباحية من الساعة 09:00 إلى 10:30، يعقب ذلك في اليوم ذاته اختبار الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30 لجميع المسارات.

الإنجليزية والكيمياء

ويؤدي الطلبة يوم الثلاثاء، التاسع من ديسمبر، اختبار اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30، حيث يقدم طلبة الصف الـ12 الجزء الكتابي إلكترونياً إلى جانب جزء القراءة الإلكتروني، ويتبع ذلك اختبار الكيمياء لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30.

وتتواصل الامتحانات يوم الأربعاء، 10 ديسمبر، مع اختبار الرياضيات لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30.

"العربية والإسلامية"

ويؤدي طلبة الصف الـ12 جميع المسارات يوم الخميس، 11 ديسمبر، اختبار اللغة العربية في الفترة الصباحية من 09:00 حتى 10:30، يعقبه اختبار التربية الإسلامية في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30.

ويختتم الطلبة سباق الاختبارات التعويضية يوم الجمعة، 12 ديسمبر، باختبار الأحياء، الذي يؤديه طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة في فترة موحدة ممتدة من 09:00 إلى 11:00، وهو آخر أيام الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول