طلبة: أسئلة الأحياء سهلة ومباشرة

دعت إدارات مدارس حكومية طلبة الـ12 إلى الإسراع في التسجيل بنظام التعليم العالي، مؤكدة أن التأخر في التسجيل خلال الفترة المحددة قد يحدّ من فرص الطلبة في القبول ضمن البرامج الأكاديمية المتاحة.

وأدّى طلبة الصف الـ12 (عام)، والصف التاسع، والصف الـ11 (متقدم)، والصف الـ12 (عام) ممّن يدرسون مادة الأحياء، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري في مادة الأحياء أمس، وفق الجدول الرسمي المعتمد للاختبارات، وفي أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم.

ومن المقرر أن يؤدي طلبة الصفوف جميع الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، الخميس، الرابع من ديسمبر المقبل، عقب إجازة العيد الوطني الـ45 لدولة الإمارات.

وتفصيلاً، وجّهت إدارات عدد من المدارس رسائل إلى طلبة الصف الـ12، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تدعوهم فيها إلى الإسراع باستكمال إجراءات التسجيل في نظام التعليم العالي للفصل الدراسي المقبل، حرصاً على ضمان حفظ مقاعدهم في التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وأكّدت الإدارات أهمية الدخول إلى النظام المخصص للتسجيل في أقرب وقت ممكن، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع التشديد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الإرسال، تجنباً لأي أخطاء قد تؤثر في القبول. ونبّهت الإدارات إلى أن التأخر في التسجيل خلال الفترة المحددة قد يحدّ من فرص الطلبة في القبول ضمن البرامج الأكاديمية المتاحة، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد يسهم في انتقال سلس وواضح إلى مرحلة التعليم العالي.

ودعت المدارس طلبتها إلى الاستفادة من ملف الإرشادات الذي يوضح خطوات التسجيل بالتفصيل، بما يعينهم على إتمام العملية بسهولة.

وقال عدد من الطلبة لـ«الإمارات اليوم» إن محتوى امتحان الأحياء يحاكي المقرر في الفصل الأول للعام الأكاديمي الجاري، وجاءت الأسئلة متطابقة مع محتوى الهيكل الوزاري المعتمد الذي تم التدريب عليه. وعبّروا عن رضاهم عن مستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء مناسباً لمحتوى الكتاب المدرسي، ولم يخرج عن نطاق الوحدات المقررة. وتابعوا أن الامتحان كان ميسّراً للدارسين، ومستوى الأسئلة يسمح بالحصول على درجات عالية لمن استعد جيداً.

وفي المقابل، أشار بعض الطلبة إلى وجود مجموعة محدودة من الأسئلة تحتاج إلى تركيز عالٍ وتحليل دقيق، مؤكدين أنها تعتمد على مهارة استبعاد الإجابات غير الصحيحة للوصول إلى الخيار الأنسب. كما ذكر آخرون أن هناك نحو 10 أسئلة متقاربة في الخيارات، ما استلزم دقة أكبر في الاختيار. وأكدوا أن الأسئلة وردت من محتوى الكتاب المدرسي، لاسيما أسئلة الهيكل، معتبرين أن الامتحان في مجمله يتسم بالوضوح، ويقيس فهم الطالب للمادة بصورة منصفة.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن الصفوف المستثناة من أداء اختبار الأحياء تشمل: الصف التاسع في المسار العام بجميع شعبه، والصف العاشر في المسار العام بفروعه كافة (العام والمتقدم)، إضافة إلى الصف الـ11 (عام)، والصف الـ12 (متقدم).

من جانبها، لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن تلقيها أي شكاوى أو استفسارات من الطلبة وأولياء الأمور حول امتحان مادة الأحياء، حيث جاءت الأسئلة مباشرة، ومن المنهج، ومطابقة للهيكل.