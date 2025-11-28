«التربية»: 8 ديسمبر انطلاق الاختبارات التعويضية لـ «فئتين من الطلبة»

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد وضوابط امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في جميع المسارات، العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، والمقرر عقدها من الثامن إلى 12 ديسمبر المقبل، فيما أدى طلبة الصف الـ12 في جميع المسارات (العام والمتقدم والنخبة)، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مادة التربية الإسلامية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات التعويضية تستهدف فئتين من الطلبة، الأولى الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، والثانية من واجهوا مشكلات تقنية مثبتة عبر منصة IDH، وشددت ضمن موجهاتها على ضرورة حضور الطلبة إلى مدارسهم، لتأدية جميع الاختبارات، بما في ذلك الامتحانات الورقية والإلكترونية، مؤكدة التزام طلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة بأداء امتحاناتهم في المدارس الحكومية وفق تنسيق مسبق.

وأوضحت أن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الـ12 يشتمل على جزأين إلكترونيين، بينما يتضمن امتحان الكيمياء تزويد الطلبة بالجدول الدوري ورقياً في مسارَي العام والمتقدم، وبصورة إلكترونية عبر منصة Swift Assess لمسار النخبة.

وبحسب الجداول الامتحانية التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تنطلق الامتحانات يوم الإثنين في الثامن من ديسمبر المقبل، إذ يؤدي طلبة الصف الـ12 (العام والمتقدم والنخبة) اختبار مادة الفيزياء في الفترة الصباحية من 09:00 إلى 10:30، يعقب ذلك في اليوم ذاته اختبار الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30 لجميع المسارات.

ويؤدي الطلبة يوم الثلاثاء، التاسع من ديسمبر، اختبار اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30، حيث يقدم طلبة الصف الـ12 الجزء الكتابي إلكترونياً إلى جانب جزء القراءة الإلكتروني، ويتبع ذلك اختبار الكيمياء لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30.

وتتواصل الامتحانات يوم الأربعاء، 10 ديسمبر، مع اختبار الرياضيات لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30.

ويؤدي طلبة الصف الـ12 جميع المسارات يوم الخميس، 11 ديسمبر، اختبار اللغة العربية في الفترة الصباحية من 09:00 حتى 10:30، يعقبه اختبار التربية الإسلامية في الفترة الثانية من 10:30 إلى 11:30.

ويختتم الطلبة سباق الاختبارات التعويضية يوم الجمعة، 12 ديسمبر، باختبار الأحياء، الذي يؤديه طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة في فترة موحدة ممتدة من 09:00 إلى 11:00، وهو آخر أيام الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.

وأجمعت آراء الطلبة على تنوع الأسئلة التي راعت الفروق الفردية للطلبة، وجاءت من المقرر ولم تسجل أي صعوبة، ومن المقرر أن يؤدي طلبة العام والمتقدم اليوم امتحان مادة الأحياء، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس، الرابع من ديسمبر، بمادة الدراسات الاجتماعية عقب إجازة عيد الاتحاد.

وأكّد عدد من طلبة الصف الـ12 جميع المسارات، سهولة أسئلة امتحان التربية الإسلامية، التي كانت مباشرة في معظم المحتوى الامتحاني، وتحاكي في مضمونها مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر، وتطابق الهياكل الامتحانية المعتمدة أخيراً، موضحين أن الاختبارات لم تحتوِ على أي أسئلة غامضة تربك الطلبة في اللجان.

من جهتها، أكّدت وزارة التربية والتعليم عدم تسجيل أي شكاوى أو استفسارات حول الورقة الامتحانية، في وقت أكّدت إدارات المدارس استقرار العملية الامتحانية ولا توجد شكاوى أو تحفظات من قبل الطلبة.

