مدارس تشدّد على الطلبة تسليم الإجازات المرضية الأصلية استعدادًا لرفعها لـ"التربية"

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية على ضرورة التزام الطلبة الذين تغيبوا بعذر صحي بإحضار الإجازات المرضية الأصلية وتسليمها لإدارات المدارس في أسرع وقت، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.

وأكدت الإدارات أن الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يمثل الموعد النهائي لاستلام الأعذار الطبية، موضحة أن أي مستندات تُقدَّم بعد هذا الموعد قد لا تُقبل ضمن معاملات الرفع الرسمي.

ولفتت الإدارات في تعميم لأولياء الامور والطلبة، اطلعت عليها "الامارات اليوم" إلى أن المدارس لن تعتمد أي إجازة مرضية تُرسل عبر تطبيق واتساب أو تُقدَّم بصيغ إلكترونية غير رسمية، مؤكدة أن القبول يقتصر حصريًا على النسخة الورقية الأصلية، إذ لا تُعتدّ الجهات المعنية بأي صور أو نسخ رقمية.

كما أشارت إلى ضرورة أن تكون الإجازة المرضية صادرة عن جهة صحية معتمدة وممهورة بشعار دائرة الصحة، لضمان موثوقيتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة لاعتمادها لدى الوزارة.

وأوضحت الإدارات أن آلية اعتماد الأعذار تبدأ بمراجعة المدرسة للمستندات والتأكد من صحتها واستكمال بياناتها، قبل رفعها لاحقًا إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراء الرسمي المتعلق بتعديل حالات الغياب واحتسابها ضمن الأعذار المسموح بها.

وأكدت أهمية التزام الطلبة وأولياء الأمور بالضوابط المحددة، لما لذلك من تأثير مباشر على حق الطالب في احتساب غيابه كعذر مقبول، خصوصًا مع اقتراب فترة الاختبارات التعويضية والنهائية.

وشددت على أن الالتزام بتسليم المستندات في الوقت المحدد يسهم في تجنّب أي تأخير في إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن ازدحام الطلبات في الفترات المتأخرة عادة ما يعيق عمليات المراجعة الدقيقة.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى سرعة التجاوب مع التعليمات، والحرص على تسليم الإجازات في الوقت المحدد لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات المدرسة والوزارة على حد سواء.