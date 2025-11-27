"التربية" تحدد 8 – 12 ديسمبر موعدًا للاختبارات التعويضية لفئتين من طلبة الصفوف 3–12

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وضوابط امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر بجميع المسارات، العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة والمقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل.

فئتان مستهدفتان

وقادت الوزارة ضمن موجهاتها أن الاختبارات التعويضية تستهدف فئتين من الطلبة، الأولى الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، والثانية لمن واجهوا مشكلات تقنية مثبتة عبر منصة IDH.

اختبارات حضوريه

وشددت الوزارة على ضرورة حضور الطلبة إلى مدارسهم لتأدية جميع الاختبارات، بما في ذلك الامتحانات الورقية والإلكترونية.

طلبة " الخاصة"

كما اكدت على التزام طلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة بأداء امتحاناتهم في المدارس الحكومية وفق تنسيق مسبق.

الإنجليزية والكيمياء

وأشارت إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر يعتمد جزأين إلكترونيين، بينما يتضمن امتحان الكيمياء تزويد الطلبة بالجدول الدوري ورقياً في مساري العام والمتقدم، وبصورة إلكترونية عبر منصة Swift Assess لمسار النخبة.

اليوم الاول

وبحسب الجداول الامتحانية التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين 8 ديسمبر المقبل، اذ يؤدي طلبة الثاني عشرالعام والمتقدم والنخبة الاختبار في مادة الفيزياء في الفترة الصباحية من 09:00 حتى 10:30، يعقب ذلك في اليوم ذاته اختبار الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية من 10:30 حتى 11:30 لجميع المسارات.

اليوم الثاني

ويؤدي الطلبة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر اختبار اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30، حيث يقدم طلبة الصف الثاني عشر الجزء الكتابي إلكترونياً إلى جانب جزء القراءة الإلكتروني. ويتبع ذلك اختبار الكيمياء لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الثانية من 10:30 حتى 11:30.

اليوم الثالث

وتتواصل الامتحانات يوم الأربعاء 10 ديسمبر مع اختبار الرياضيات لطلبة مسارات العام والمتقدم والنخبة في الفترة الأولى من 09:00 حتى 10:30.

اليوم الرابع

ويؤدي طلبة الثاني عشر جميع المسارات يوم الخميس 11 ديسمبر اختبار اللغة العربية في الفترة الصباحية من 09:00 حتى 10:30، يعقبه اختبار التربية الإسلامية في الفترة الثانية من 10:30 حتى 11:30.

ختام الاختبارات

ويختتم الطلبة سباق الاختبارات التعويضية يوم الجمعة 12 ديسمبر باختبار الأحياء، الذي يؤديه طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة في فترة موحدة ممتدة من 09:00 حتى 11:00، وهو آخر أيام الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.