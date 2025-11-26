238.9 ألف طالب وافد يدرسون في جامعات الإمارات خلال 2024

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة عن أن تخصصَي العلوم الإدارية، والشريعة والقانون الأكثر جذباً للخريجين الجدد للعام الدراسي 2023-2024، تليهما تخصصات الهندسة والصناعة والبناء، ثم نظم المعلومات والاتصال والتكنولوجيا، بينما كانت تخصصات علوم البيئة والزراعة والطب البيطري الأقل جذباً للخريجين الجدد، تليها الخدمات ثم العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، كما بلغ إجمالي الطلبة الدوليين الوافدين في الإمارات أكثر من 238 ألفاً و986 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد الكادر الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة 21 ألفاً و326 معلماً ومعلمة، من بينهم 11 ألفاً و998 من الذكور، و9328 من الإناث.

وتفصيلاً، أوضح المركز، في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات التعليم العالي في الدولة 2024»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 37% من إجمالي الخريجين الجدد في التعليم العالي في الدولة للعام الدراسي 2023-2024، أي ما يوازي 25 ألفاً و543 خريجاً من الذكور والإناث تخرّجوا في تخصصي العلوم الإدارية والشريعة والقانون.

بينما تخرّج 24.6% من إجمالي الخريجين الجدد، أي ما يوازي 17 ألفاً و17 خريجاً من الذكور والإناث في تخصصات الهندسة والصناعة والبناء.

وأوضح التقرير أن نسبة 8.9% من إجمالي الخريجين، أي ما يوازي 6124 خريجاً من الذكور والإناث تخرّجوا في تخصصات نظم المعلومات والاتصال والتكنولوجيا، بينما تخرّج 8.1%، أي ما يوازي 5623 خريجاً من الخريجين الجدد من الذكور والإناث في تخصصات العلوم الاجتماعية والصحافة والمعلومات.

ووفقاً للمركز جاء خريجو تخصصات الصحة والخدمات الاجتماعية خامساً بنسبة 7.4% من إجمالي الخريجين بعدد 5125 خريجاً، وجاء خريجو الفنون الجميلة والإنسانيات سادساً بنسبة 4.7% بعدد 3253 خريجاً، يليهم خريجو تخصصات التعليم سابعاً بنسبة 3.7%، ثم خريجو العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 2.9%، ثم الخدمات تالياً بنسبة 1.8%، ثم جاء خريجو علوم البيئة والزراعة والطب البيطري أخيراً بنسبة 0.8%.

وأشار المركز في تقريره إلى أن إجمالي الخريجين في التخصصات المختلفة للعام الدراسي 2023-2024، بلغ نحو 69 ألفاً و41 خريجاً وخريجة، من بينهم 32 ألفاً و678 من الذكور، و36 ألفاً و363 خريجة من الإناث.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بما يشمل التعليم العالي قصير الأمد والبكالوريوس أو ما يعادلهما، والماجستير وما يعادله، والدكتوراه وما يعادلها، 367 ألفاً و651 طالباً وطالبة، يُشكّل الذكور 49.5% منهم، بينما تُشكّل الإناث 50.5%.

كما بلغ إجمالي الطلبة الدوليين الوافدين في الإمارات أكثر من 238 ألفاً و986 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد الكادر الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة 21 ألفاً و326 معلماً ومعلمة، من بينهم 11 ألفاً و998 من الذكور، و9328 من الإناث.

وبلغ متوسط المدة الزمنية المتوقعة للدراسة من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي 15.78 عاماً، بينما بلغ متوسط المدة الزمنية المتوقعة للدراسة في التعليم العالي 2.95 عام.