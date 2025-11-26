مدارس تمنع ارتداء الكمامات و«الهودي» داخل لجان الامتحانات لـ «وضوح هوية الطلبة»

أدى طلبة الصف الـ12 بمساراته كافة (العام والمتقدم والنخبة)، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025-2026 في مادة اللغة الإنجليزية، حيث جاءت الأسئلة سهلة تراعي الفروق الفردية لجموع طلبة المسارات كافة، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان، اليوم، في مادة اللغة العربية، في حين أعلنت إدارات المدارس منع ارتداء الكمامات والسترات ذات القبعة (الهودي) داخل قاعات الامتحانات، لضمان وضوح الهوية ومنع أي ممارسات قد تُخل بالشفافية أو بنزاهة العملية الامتحانية، وتعزيز الانضباط، وضمان أعلى مستويات النزاهة داخل اللجان.

وتفصيلاً، أظهرت عملية رصد «الإمارات اليوم»، لأعمال الامتحان، أمس، سهولة أسئلة اللغة الإنجليزية، إذ أكد طلبة أنها جاءت مباشرة، وتحاكي في مضمونها محتوى قطع الفهم، موضحين أن زمن الامتحان كان مناسباً لمحتوى الورقة الامتحانية، وتمكّن الجميع من الانتهاء من الإجابة عن الامتحان قبل الوقت المحدد، بينما جاء سؤال الكتابة لكتابة موضوع لا يقل عن 200 كلمة.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم إنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأسئلة الامتحان التي جاءت مناسبة لمختلف المستويات، وتدرجت من الصعب إلى السهل، إذ إن محتوى الامتحان كان منصفاً لأصحاب مهارات التفكير العليا، ومراعياً للطلبة ذوي المستوى المتوسط، ولم يتخلله أي غموض.

نزاهة الامتحانات

وفي سياق متصل، منعت إدارات المدارس ارتداء الكمامات والسترات ذات القبعة (الهودي) داخل قاعات الامتحانات، بهدف ضمان وضوح الهوية ومنع أي ممارسات قد تُخل بالشفافية أو بنزاهة العملية الامتحانية، وتعزيز الانضباط وضمان أعلى مستويات النزاهة داخل لجان الامتحانات.

وأوضحت الإدارات أنه في حال تعرّض الطالب أو الطالبة لوعكة صحية تحول دون حضور الامتحان، فيلزم تقديم إجازة مرضية رسمية معتمدة من جهة طبية مختصة، وسيتم تسجيل غياب الطالب ضمن خانة (غ.م) في المنصة، ومن ثم تحوي له مباشرة إلى الاختبار التعويضي وفق اللوائح المعتمدة.

رسائل مدرسية

وشدّدت الإدارات في رسائل مدرسية لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيلها، على أن هذا الإجراء يُمثّل خطوة تنظيمية أساسية لإرساء بيئة اختبارية آمنة، يسودها التكافؤ والانضباط، ويعكس المستوى الحقيقي لكل طالب دون مؤثرات خارجية.

وأسندت المدارس إلى المعلمين والمراقبين مهام التحقق من التزام الطلبة بهذه التعليمات قبل دخولهم إلى قاعات الامتحان، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ معايير الشفافية، ورفع جودة العملية الامتحانية.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم للالتزام الصارم بهذه التعليمات، بوصفها جزءاً من الجهود الرامية إلى الحفاظ على بيئة امتحانية منضبطة وآمنة، وأكدت أن الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية مشتركة بين المدرسة والطالب وولي الأمر، وتأتي هذه الإجراءات لحماية نزاهة الامتحانات، وتعزيز الثقة بنتائجها ومخرجاتها.