رسائل مدرسية تحذّر الطلبة من مشروبات الطاقة خلال الامتحانات

حظرت مدارس حكومية وخاصة دخول الطلبة بمشروبات طاقة إلى المدرسة، وحذّرت من لجوء الطلبة إلى هذه المشروبات بزعم استعادة النشاط خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، خصوصاً مع استخدامها بشكل متكرر وبكميات كبيرة، ودعت ذويهم إلى متابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات وتهيئة الجو المناسب لهم والاهتمام بصحتهم من خلال الحرص على تناولهم طعاماً صحياً، فيما أكّد متخصصون أن مشروبات الطاقة، تُفقد الطالب القدرة على التركيز والاستيعاب المطلوبين، إضافة إلى أنها مشبعة بالكافيين والسكريات، فتسبب له اضطرابات في القلب، وارتفاعاً في ضغط الدم، وتعرضه للإرهاق خلال الامتحان أو المذاكرة.

وتفصيلاً، تلقّى ذوو طلبة في مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة، رسائل من مدارس أبنائهم، تضمنت نصائح عن التغذية والنشاط البدني للمساعدة على التركيز خلال فترة الامتحانات، ودعت الطلبة إلى تناول وجبات صحية ومتوازنة ومتنوعة لمساعدتهم على زيادة الطاقة والتركيز، وتجنب تناول مشروبات الطاقة، واختيار بدائل صحية مثل العصائر الطبيعية والفواكه للحصول على الطاقة اللازمة للمذاكرة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء يومياً، لتنشيط الدماغ وتقليل الشعور بالتعب، مع أخذ استراحة لممارسة بعض التمارين الرياضية، لتخفيف التوتر وتحسين الذاكرة.

فيما أكد أخصائيو تغذية، ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية للطلبة خلال فترة الامتحانات، والحذر من تناول مشروبات الطاقة، حيث تمد الجسم بنشاط زائف وتزيد من السهر، ما يضعف تركيز الطالب ويشتت ذهنه وتفكيره، مشددين على أن التغذية الصحيحة والنوم الكافي من أهم العوامل التي تحقق أداء وتركيزاً أفضل في هذه الفترة.

وقالت أخصائية التغذية العلاجية، منار حامد: «مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ما قد يسبب زيادة أعراض التوتر، إلى جانب الشعور بخفقان القلب وقلة النوم، خصوصاً أن تلك المشروبات تعطي طاقة مؤقتة، لكنها تتسبب لاحقاً في الهبوط المفاجئ في التركيز»، مشيرة إلى وجود مشروبات طبيعية تمنح الطاقة والتركيز، وأبرزها العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال أو الرمان أو الليمون التي تُعد بدائل ممتازة، غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتمنح طاقة مستدامة دون كافيين أو سكر مضاف ضار، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء، فالجفاف الخفيف، الذي قد لا يشعر به الطالب، يؤثر سلباً في التركيز والانتباه.

وأكد أخصائي التغذية، محمد صفوت، أن مشروبات الطاقة تؤثر سلباً في عدد ساعات النوم، وتزيد ساعات السهر، في حين يحتاج الطالب إلى النوم ثماني ساعات ليلاً على الأقل، لأن تخزين المعلومات التي راجعها الطالب قبل النوم، يذهب إلى الذاكرة قصيرة الأمد، فتكون عملية استرجاعها سهلة أثناء أداء الامتحان، ناصحاً باستبدال مشروبات الطاقة بأغذية طبيعية لزيادة نسبة التركيز لدى الطالب، وشرب الحليب قبل النوم للحصول الراحة والاسترخاء وتنظيم عمل الدماغ، مع ضرورة الابتعاد عن المواد المصنعة، وشرب المياه بكميات كافية، وتناول الأغذية الغنية بالبروتين.

وأيدتهما في الرأي، أخصائية التغذية، جيهان فادي، مشيرة إلى أن الامتحانات يرافقها قلق دائم لدى الطلبة وذويهم، ما يدفع العديد من الطلبة إلى اللجوء لمشروبات الطاقة نظراً لكونها تُعطي دفعة مؤقتة من الطاقة واليقظة، إلا أنها تُشكل أيضاً مخاطر محتملة على صحة القلب، لافتة إلى أن إقبال الطلبة على هذه المشروبات يعود إلى عدم وضوح الصورة الطبية لمخاطر هذه المشروبات بشكل كامل.