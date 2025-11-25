"مبادرات محمد بن راشد" تتكفل بالرسوم الدراسية لـ400 طالب وطالبة بالمدارس الأهلية بدبي

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية عن تكفلها بسداد الرسوم الدراسية لأكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في المدارس الأهلية الخيرية في دبي للعام الدراسي 2025- 2026.

يأتي سداد الرسوم الدراسية المترتبة على مئات الطلبة في سياق جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور وبما ينسجم مع رسالتها وخططها منذ إطلاقها في العام 2015 في دعم التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة تحصيلهم الدراسي باعتبار التعليم المرتكز الأول والأخير في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما ترجمته مؤسسة المبادرات عبر عشرات البرامج والمشاريع النوعية لتوفير بيئة تعليمية ومعرفية نموذجية.

تمثل المساهمة الجديدة المقدمة من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والتي تولت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية تسليمها بشكل مباشر إلى إدارات المدارس إضافة مهمة لمساندة العملية التربوية وتطويرا نوعيا لآليات تقديم الدعم تضمن تحقيق الفائدة القصوى للطلبة بمن فيهم فئة أصحاب الهمم بأسرع طريقة ممكنة وبما يضاعف الاستقرار والارتياح النفسي للطلبة المعسرين وذويهم ويمكن المدارس من تأدية دورها على أكمل وجه.

وأكد الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن تكفل مؤسسة المبادرات بتسديد الرسوم المدرسية لأكثر من 400 طالب وطالبة في المدارس الأهلية الخيرية في دبي يعبر عن التزامها الدائم بدعم التعليم وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة للحصول على أفضل الشروط لمواصلة تحصيلهم وصقل قدراتهم وتخطي أية تحديات تتعلق بالجانب المادي.

وقال إن هذا الدعم الجديد للطلاب والطالبات من خلال تسديد المستحقات المدرسية يجسد حرص مؤسسة المبادرات على الاستثمار في الأجيال الصاعدة ومساعدة جميع الطلبة على استكمال مسيرتهم التعليمية وتقديم كل مساهمة مادية ممكنة تخفف عن ذويهم وتمنحهم الطمأنينة تجاه حاضر أبنائهم ومستقبلهم.

من جانبه قال عبد الله ظاعن الكتبي مدير إدارة الدعم المجتمعي في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية إن الانتهاء من تسديد الرسوم المدرسية المستحقة لأكثر من 400 طالب وطالبة يعد خطوة مهمة لمساندة العملية التعليمية والوقوف إلى جانب الطلبة وأولياء أمورهم بطريقة مبتكرة وسلسة عبر دفع الأقساط كلها وبشكل مباشر لإدارات المدارس وهو ما خلق ارتياحاً كبيراً لدى أسر الطلبة المعسرين.

ونوه عبد الله ظاعن الكتبي إلى أهمية هذه المبادرة في تشجيع الطلبة على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق وتحفيز المؤسسات وأصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات على مواصلة دورهم الفعال في توفير مستلزمات النجاح مادياً ونفسياً للطلاب والطالبات.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي بلغ أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024 استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الصحية ومكافحة المرض ونشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة وتمكين المجتمعات.

وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015 لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.