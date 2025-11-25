الخدمات الصحية في العيادات المدرسية تحت مجهر تقييم اولياء الأمور

يعكف عدد من إدارات المدارس الحكومية على تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للطلبة داخل العيادات المدرسية، عبر 14 سؤالاً ترصد اراء أولياء الأمور، ومدى رضاهم على تلك الخدمات، والنظر بجدية لمقترحاتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسات التعليمية على تعزيز صحة الطلبة، وتطوير مستوى الرعاية الصحية داخل المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة تدعم العملية التعليمية.

تحسين جودة الخدمات

وقالت إدارات الصحة المدرسية، إن إعداد هذا الاستبيان يأتي انطلاقًا من التزامها بالاستماع لآراء أولياء الأمور، وتقديرها لدورهم كشركاء رئيسيين في تحسين جودة الخدمات الصحية، إذ أشارت في رسالتها إلى أن آراء أولياء الأمور واقتراحاتهم تعد عنصرا جوهريا في خطط التطوير، وتسهم بشكل مباشر في الوصول إلى نموذج رعاية صحية أكثر كفاءة وتلبية لاحتياجات الطلبة.

محاور مهمة

واشتمل الاستبيان الذي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، على مجموعة من المحاور المهمة التي تقيس جودة الخدمات الصحية، من بينها فعالية دعم الممرض أو الممرضة للطلبة عند الحاجة، ووضوح وسائل التواصل بين الكادر الصحي وأولياء الأمور، وسهولة وصول أولياء الأمور إلى الممرضة عند وجود أي مخاوف أو استفسارات تتعلق بصحة أبنائهم.

ويتضمن الاستبيان أسئلة تتعلق بمدى الحفاظ على سرية المعلومات الصحية، واستعداد الكادر الصحي لتقبل الملاحظات والتفاعل معها، إضافة إلى تقييم جهود العيادة في التثقيف الصحي ومتابعة الحالات المرضية للطلبة.

ويتطرق الاستبيان كذلك إلى تقييم سرعة التعامل مع الحالات الطارئة داخل المدرسة، ومدى جاهزية العيادة المدرسية ونظافتها، وكذلك قياس مستوى ثقة أولياء الأمور في الخدمات الصحية المقدمة. كما يتيح المجال أمامهم لتقديم مقترحات تطويرية تسهم في تحسين الأداء الــصحي ورفع مستوى الخدمات المتاحة للطلبة.

وتعكس تفاصيل الاستبيان حرص المدارس على بناء شراكة فعّالة مع أولياء الأمور، وتعزيز التواصل معهم في كل ما يتعلق بصحة الطلبة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن صحة الطالب هي أساس نجاحه وتفوقه. كما تؤكد الإدارات التعليمية أن تعزيز جودة الخدمات الصحية يعد جزءًا أساسيًا من منظومة تطوير البيئة المدرسية والارتقاء بها.

ودعت إدارات الصحة المدرسية أولياء الأمور بتقديم آرائهم بكل شفافية، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها لدورهم الفاعل في دعم العملية التعليمية، ومؤكدة أن مشاركتهم في هذا الاستبيان ستسهم في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء برفاهية الطلبة داخل المدارس.