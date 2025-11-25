5 مشكلات تعرقل توقيع ولي الأمر لميثاق الشراكة.. والمدارس تقدم الحلول

كشفت إدارات عدد من المدارس الحكومية عن خمس تحديات تقنية تعرقل توقيع أولياء الأمور لميثاق الشراكة 2026، مؤكدة على وضع حلول تقنية ناجعة لمعالجة تحديات التوقيع عبر المنصة الرقمية.

واوضحت الإدارات إنها رصدت مجموعة من التحديات المتكررة التي واجهت أولياء الأمور خلال الأسابيع الماضية، والتي أثرت على قدرتهم على إتمام عملية التوقيع الإلكتروني بنجاح.

وأفادت الإدارات بأنها تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية والحلول التقنية الهادفة إلى تمكين أولياء الأمور من استكمال خطوات توقيع ميثاق الشراكة عبر منصة وزارة التربية والتعليم بسهولة.

وأكدت أن هذه الخطوات جاءت بعد متابعة دقيقة للبلاغات الواردة من أولياء الأمور وتحليل مواطن التعثر، بالتعاون مع وحدات شؤون الطلبة التي عملت على وضع حلول عملية وسريعة لضمان تجاوز العقبات التقنية والإجرائية.

التحدياتُ الخَمْسَ

وتفصيلا، رصدت إدارات مدرسية تكرار خمس مشكلات أساسية تمحورت حول الجوانب التقنية والبيانية، وأبرزها عدم ظهور خيار "نعم/لا" عند بدء عملية التوقيع، موضحة أن بعض أولياء الأمور لا تظهر لديهم خطوة الموافقة الأولية، ما يعيق بدء الإجراءات، مشيرة إلى أن الحل: التوجيه باختيار "لا" ومتابعة الخطوات إلى حين الوصول لمرحلة التوقيع.

وافادت بأن المشكلة الثانية تكمن في نقص بيانات ولي الأمر في نظام UAE PASS حيث اتضح أن عدداً من أولياء الأمور لم يستكملوا بيانات الهوية أو الجواز أو خلاصة القيد، موضحة أن الحل في استكمال البيانات عبر تطبيق UAE PASS، ثم تزويد المدرسة باسم المنطقة السكنية وخطي الطول والعرض ليتم اعتماد موقع السكن رسمياً.

اما المشكلة الثالثة فكانت في اختلاف حسابات الدخول بين الأب والأم حيث يواجه بعض أولياء الأمور صعوبات عند استخدام حساب غير مرتبط بالطالب، أو في حالات انفصال الوالدين، مؤكدة أن الحل يتمثل في استخدام حساب ولي الأمر الصحيح، وفي حال الانفصال تقديم حكم المحكمة للمدرسة لتحديث الشخص المسؤول عن التوقيع.

وشرحت المدارس أن المشكلة الرابعة تتمثل في عدم وصول رمز التفعيل بسبب خطأ في البريد الإلكتروني، حيث أدى عدم تحديث البريد الإلكتروني لدى بعض أولياء الأمور إلى إعاقات أثناء التحقق، موضحة أن الحل يكمن في تحديث البريد عبر UAE PASS، ثم إعادة محاولة التوقيع بعد مرور نحو ساعة لضمان تزامن البيانات.

وقالت المدارس إن المشكلة الخامسة نراها في عدم تطابق بيانات الوالدين أو نقص تفاصيل العنوان، حيث تعارض البيانات أو نقصها قد يمنع تفعيل الميثاق واستكمال الإجراءات الرقمية، مشيرة أن الحل يتلخص في إرسال مستندات الأب والأم والعنوان الدقيق للمدرسة، ثم إعادة المحاولة بعد إتمام التحديثات الداخلية.

وشددت إدارات المدارس على أن الهدف من هذه الخطوات يركز على تسهيل الخدمات التعليمية الرقمية ودعم التواصل مع الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في العملية التربوية.

الدعم الفني

وأكدت أن وحدات شؤون الطلبة مستمرة في تقديم الدعم الفني ومتابعة الحالات الفردية، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من دقة بياناتهم في منصة UAE PASS لضمان تجربة سلسة أثناء التوقيع.

تعكس الإجراءات التي تم اتخاذها حرص المدارس على إزالة العقبات أمام أولياء الأمور وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء في دعم مسيرة الطلبة التعليمية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية رقمية متكاملة وأكثر كفاءة.