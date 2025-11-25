منع ارتداء "الكمامات والهودي" داخل لجان الامتحانات وإجراءات للحالات المرضية

أعلنت إدارات عدد من المدارس عن منع ارتداء الكمامات والسترات ذات القبعة (الهودي) داخل قاعات الامتحانات؛ وذلك بهدف ضمان وضوح الهوية ومنع أي ممارسات قد تُخلّ بالشفافية أو الإخلال بنزاهة العملية الامتحانية، وتعزيز الانضباط وضمان أعلى مستويات النزاهة داخل لجان الامتحانات.

الحالات المرضية

أوضحت الإدارات أنه في حال تعرض الطالب أو الطالبة لوعكة صحية تحول دون حضور الامتحان، فيلزم تقديم إجازة مرضية رسمية معتمدة من جهة طبية مختصة. وسيتم تسجيل غياب الطالب ضمن خانة غ.م في منصة تساهيل، ومن ثم تحويله مباشرة إلى الاختبار التعويضي وفق اللوائح المعتمدة.

خطوة تنظيمية

وشددت الإدارات في رسائل مدرسية لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت "الإمارات اليوم" على أن هذا الإجراء يمثل خطوة تنظيمية أساسية لإرساء بيئة اختبارية آمنة، يسودها التكافؤ والانضباط، ويعكس المستوى الحقيقي لكل طالب دون مؤثرات خارجية.

مهام التحقق

واسندت المدارس إلى المعلّمين والمراقبين مهام التحقق من التزام الطلبة بهذه التعليمات قبل دخولهم قاعات الامتحان، مشيرةً إلى أن القرار يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ معايير الشفافية ورفع جودة العملية الامتحانية.

توجيهات رسمية

ودعت المدارس اولياء الامو. إلى توجيه أبنائهم للالتزام الصارم بهذه التعليمات، بوصفها جزءًا من الجهود الرامية إلى الحفاظ على بيئة امتحانية منضبطة وآمنة.

التزام مشترك

وأكدت على أن الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية مشتركة بين المدرسة والطالب وولي الأمر، وتأتي هذه الإجراءات لحماية نزاهة الامتحانات وتعزيز الثقة في نتائجها ومخرجاتها.