طلبة «الـ 12»: مسائل الرياضيات بلا غموض «ورقياً وإلكترونياً».. و«الاشتقاق الضمني» أصعب الأسئلة

أدى طلبة الصف الـ12 بمسارات العام والمتقدم والنخبة، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات، إذ شهدت اللجان الامتحانية حالة من الارتياح بين الطلبة الذين أجمعوا على أن مسائل الرياضيات جاءت بلا غموض «ورقياً وإلكترونياً».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الامتحان جاء ميسراً وواضحاً وبعيداً تماماً عن التعقيد أو الغموض، سواء في النسخة الورقية أو الإلكترونية، موضحين أن سؤالين فقط اعتبرا الأصعب، أبرزهما سؤال الاشتقاق الضمني، كما أفاد عدد من الطلبة أن الاختبار الإلكتروني يحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عن الأسئلة كاملة.

وأكّد الطلبة: خالد محمد وسميحة برهان وسهام علي ويوسف مروان، أن أسئلة امتحان الرياضيات جاءت جميعها من مقرر الكتاب في الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وبما تضمنه الهيكل المعتمد لوزارة التربية والتعليم، مع وجود عدد قليل جداً من الأسئلة التي يمكن اعتبارها خارج الهيكل، لكنها لم تؤثر في مستوى الامتحان بشكل عام، موضحين أن الامتحان يحاكي مستوى الطالب المتوسط، ويراعي الفروق الفردية للطلبة.

وفي ما يتعلق بالوقت انقسمت آراء الطلبة إلى فريقين، إذ أكّد الأول أن الزمن المخصص كان أكثر من كافٍ ورقياً وإلكترونياً، بينما رأى الثاني أن الامتحان الإلكتروني احتوى على أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عن جميع الأسئلة.

ورغم سهولة الامتحان فإن عدداً من الطلبة أشار إلى وجود سؤالين فقط اعتبرا الأصعب، أبرزهما سؤال الاشتقاق الضمني للمشتقة الثانية (y)، حيث قال بعضهم إنه كان يحتاج إلى تفكير أعمق ومهارات إضافية، واعتبره آخرون جديداً وغير مألوف، لكنه ظل ضمن الحدود المقبولة.

واتفقت آراء الطلبة بشكل عام على أن امتحان الرياضيات اتسم بالعدل والوضوح والتوازن، والطلاب الذين استعدوا جيداً من خلال الكتاب المدرسي استطاعوا التعامل مع الأسئلة من دون صعوبات تُذكر، ومن المقرر أن يؤدي طلبة الـ12 في مختلف المسارات الامتحان اليوم الثلاثاء في مادة اللغة الإنجليزية.