مدارس توفر "ساعات الاستشارات" لدعم الطلبة خلال فترة الامتحانات

حددت إدارات عدد من المدارس في مختلف إمارات الدولة، ساعات الاستشارات للطلبة، وذلك بهدف تقديم الدعم الأكاديمي وتعزيز جاهزية الطلبة خلال فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025–2026، في خطوة تجسد توجهات المدارس نحو توفير بيئة تعليمية مساندة تضمن تمكين الطلبة من المهارات الأساسية ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

قنوات مباشرة

وأكدت إدارات المدارس في رسائل تحاكي أولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها " الإمارات اليوم" أن المبادرة تهدف إلى فتح قنوات مباشرة للتفاعل بين المعلمين والطلبة عبر منصات التعلم الرقمية، حيث يتم تخصيص أوقات محددة يقدم خلالها المعلمون إجابات فورية لاستفسارات الطلبة وتوضيح المفاهيم التي تحتاج إلى دعم إضافي، بما يسهم في ردم الفاقد التعليمي وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم قبل خوض الامتحان في كل مادة .

جودة المخرجات

وأوضحت إدارات المدارس أن تطبيق المبادرة يعكس الحرص على ترسيخ رؤية تعليم مبتكر ومستدام يعزز جودة المخرجات التعليمية ويواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن تفعيل الاستشارات الأكاديمية خلال هذه الفترة المهمة يساهم في رفع مستوى الجاهزية ويمنح الطلبة فرصة لمراجعة الدروس الأساسية بطرق أكثر مرونة وتفاعلاً.

دعم أكاديمي

ودعت المدارس جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تُعد من أهم مبادرات الدعم الأكاديمي، مؤكدة أنها تأتي استكمالاً للجهود المبذولة طوال الفصل الدراسي الأول لتمكين الطلبة من تحقيق نتائج متميزة في مختلف المواد الدراسية.