طلبة 12: مسائل الرياضيات بلا غموض و"الاشتقاق الضمني" أصعب الأسئلة

أدى طلبة الثاني عشر بمسارته كافة "العام والمتقدم والنخبة" امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات اليوم، إذ شهدت اللجان الامتحانية حالة من الارتياح بين جموع الطلبة الذين أجمعوا على أن مسائل الرياضيات جاءت بلا غموض "ورقيا والكترونيا".

ميسر وواضح

وقالوا لـ"الإمارات اليوم" إن الامتحان جاء ميسراً وواضحاً وبعيداً تماماً عن التعقيد أو الغموض، سواء في النسخة الورقية أو الإلكترونية، موضحين أن سؤالين فقط اعتبرا الأصعب أبرزها سؤال الاشتقاق الضمني، كما أفاد عدد من الطلبة أن الاختبار الالكتروني يحتاج وقت إضافي للإجابة عن الأسئلة كاملة.

مقرر الكتاب

وتفصيلاً: أكد الطلبة خالد محمد وسميحة برهان وسهام علي ويوسف مروان، أن أسئلة امتحان الرياضيات جاءت جميعها من مقرر الكتاب في الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وبنفس ما تضمنه الهيكل المعتمد لوزارة التربية والتعليم، مع وجود عدد قليل جداً من الأسئلة التي يمكن اعتبارها خارج الهيكل، لكنها لم تؤثر على مستوى الامتحان بشكل عام، موضحين ان الامتحان يحاكي مستوى الطالب المتوسط ويراعي الفروق الفردية للطلبة.

تباين اراء الطلبة

وفيما يتعلق بالوقت، انقسمت اراء الطلبة إلى فريقين، إذ أكد الأول أن الزمن المخصص كان أكثر من كافٍ ورقيا والكترونيا، بينما يرى الثاني أن الامتحان الالكتروني احتوى على أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت إضافي للإجابة على جميع الأسئلة.

سؤالان "الأصعب"

ورغم سهولة الامتحان، أشار عدد من الطلبة إلى وجود سؤالين فقط اعتبرا الأصعب، أبرزها سؤال الاشتقاق الضمني للمشتقة الثانية "y"، حيث قال بعضهم إنه كان يحتاج إلى تفكير أعمق ومهارات إضافية، واعتبره آخرون جديداً وغير مألوف، لكنه ظل ضمن الحدود المقبولة.

وضوح وتوزان

اتفقت آراء الطلبة بشكل عام، على أن امتحان الرياضيات اتسم بـالعدل والوضوح والتوازن، والطلاب الذين استعدوا جيداً من خلال الكتاب المدرسي استطاعوا التعامل مع الأسئلة دون صعوبات تُذكر، ومن المقرر أن يؤدي طلبة الثاني عشر في مختلف المسارات الامتحان اليوم الثلاثاء في مادة اللغة الإنجليزية.