الامتحانات تعود إلى مواعيدها الأساسية بعد «تأخيرات الضباب»

أعلنت إدارات المدارس، في مختلف إمارات الدولة، عن عودة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026 إلى مواعيدها الأساسية المعتمدة في جداول الامتحانات الرسمية، من دون أي تأخير أو تعديل، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين.

وأوضحت إدارات المدارس، في رسائل مدرسية تخاطب أولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن هذا الإجراء يأتي بعد يومين من التأخير الطارئ في مواعيد بدء الاختبارات، بسبب موجة الضباب الكثيف التي شهدتها مناطق مختلفة في الدولة، التي استدعت اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.

وبيّنت الإدارات أن امتحانات الصفوف من الثالث إلى الـ11 ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، بينما ستنطلق امتحانات الصف الـ12 عند الساعة 12 ظهراً، تماماً كما هو مُبيّن في جداول الامتحانات المعتمدة سابقاً.

وأكدت أن العودة إلى هذه المواعيد تعني التزاماً كاملاً بالجدول الرسمي من حيث مواعيد بداية ونهاية كل امتحان، من دون أي تغيير في الزمن المخصص للاختبارات أو في ترتيب المواد.

وشدّدت الإدارات على أن تأخير اليومين الأول والثاني كان إجراءً استثنائياً فرضته الظروف الجوية، وقد تم تجاوزه مع تحسّن الأحوال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما أكدت أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال الطلبة في مواعيدهم المعتادة، مع توفير كل الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة مستقرة وآمنة.

ودعت إدارات المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة (القديمة في الأصل)، ومتابعة أي تحديثات تصدر عبر القنوات الرسمية، مشيدة بوعي الطلبة وتعاون المجتمع المدرسي خلال الظروف الطارئة التي شهدتها الأيام الماضية.

