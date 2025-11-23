الطلبة الإماراتيون يقودون سباق التخصص في البرامج التقنية والطبية والهندسية

يشهد قطاع التعليم الجامعي في الإمارات توجهاً متنامياً من الطلبة الإماراتيين نحو تخصصات المستقبل، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والطب والهندسة.

وتعمل الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب شركات التدريب والاستشارات التعليمية، على تقديم برامج نوعية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، في إطار رؤية الدولة لصناعة جيل رقمي يمتلك مهارات تنافسية عالمية.

وبرز هذا التوجه بوضوح خلال فعاليات معرض الخليج للتدريب والتعليم، الذي اختتم أعماله في رأس الخيمة، أخيراً، بمشاركة أكثر من 45 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية وعالمية، حيث شهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من الطلبة الإماراتيين على التخصصات التقنية والطبية والهندسية.

وأكد مدير إدارة القبول والتسجيل والتفاعل الطلابي في جامعة كلباء، أحمد محيي، أن التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات أصبحت الأكثر طلباً من الطلبة الإماراتيين، لما تمثله من فرص واعدة في سوق العمل.

وقال إن الجامعات باتت تعتمد منظومة «التعليم القائم على المخرجات»، التي تركز على تزويد الطلبة بالمهارات العملية، مشيراً إلى أن جامعة كلباء أطلقت برنامج «الشهادة الثلاثية» الذي يمنح الطالب شهادة أكاديمية، وشهادة مهنية عالمية، وشهادة خبرة عملية عبر تدريب في مشاريع وطنية.

وذكر علي حمد، من إدارة القبول والتسجيل في الجامعة، أن الجامعة تقدم برامج تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مثل علوم الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، والعلاقات العامة، وإدارة الأعمال.

وأكد أن الإقبال من الطلبة الإماراتيين يعكس وعيهم بالمستقبل، وحرصهم على اختيار تخصصات ذات قيمة تنموية.

وأفاد وليد أحمد حسن، من شركة Top Edu للاستشارات التعليمية، بأن الطلبة الإماراتيين يُقبلون بشكل كبير على تخصصات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطب.

وقال إن الشركة تساعد الطلبة على التقديم لأكثر من 26 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وماليزيا وتركيا، وتوفر لهم برامج تدريبية إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

ورأى مدير فرع الشركة في دبي، إسماعيل ربيع، أن الذكاء الاصطناعي والطب لايزالان في مقدمة الخيارات.

. إقبال الطلبة على التخصصات ذات القيمة التنموية يعكس وعيهم بمتطلبات مستقبل سوق العمل.