مدارس ترفع جاهزيتها لمواجهة تقلبات الطقس وتأمين سير الامتحانات

أعلنت إدارات عدد من المدارس جاهزيتها التامة للتعامل مع تقلبات الطقس واحتمالات تشكّل الضباب الكثيف، من خلال خطط وإجراءات احترازية، تضمن انسيابية سير الامتحانات واستمرار الدوام المدرسي بمرونة عالية.

يأتي ذلك عقب الضباب الكثيف الذي شهدته بعض المناطق صباح الخميس الماضي، فضلاً عن توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خلال الأيام الأربعة المقبلة من اليوم حتى الأربعاء، ما يستدعي استمرار اليقظة، وتفعيل الإجراءات المرنة في المدارس لضمان سلامة الطلبة واستمرارية العملية التعليمية.

وأوضح مديرو مدارس، محمد بدواوي ورانيا حجازي وخالد عبدالحميد وعصمت مراد، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم رفعوا جاهزية المدارس لمتابعة حالة الطرق بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، لرصد كثافة الضباب وتدنّي الرؤية الأفقية، إضافة إلى متابعة سقوط الأمطار وتجمع المياه على بعض الطرق.

وأكدوا أن هذه الإجراءات تأتي لتجنب أي معوقات قد تواجه الطلبة أثناء وصولهم إلى المدارس، لاسيما في المناطق التي تشهد ضباباً متكرراً وهطولاً للأمطار خلال فصل الشتاء، ما يتطلب يقظة مستمرة، وتنسيقاً فعالاً لضمان سلامة الطلبة والمعلمين، مع الحفاظ على سير العملية التعليمية بشكل سلس وآمن.

وأضافوا أنه جرى تفعيل قنوات تواصل فورية مع أولياء الأمور عبر الرسائل الإلكترونية و«الواتس أب والتليغرام»، إلى جانب تخصيص خطوط للطوارئ لمتابعة حركة الحافلات المدرسية والتأكد من وصول الطلبة بسلام.

وأكدوا أن الجهات التعليمية منحت إدارات المدارس صلاحيات مرنة وسريعة لاتخاذ القرارات المناسبة عند سوء الأحوال الجوية، موضحين أن هذه الصلاحيات تمكّن المدارس من التعامل الفوري مع الحالات الطارئة وحماية الطلبة والمعلمين، مع ضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعريض أي طرف للمخاطر المحتملة.

وتابعوا أن البنية التحتية الرقمية القوية والمنصات التعليمية الجاهزة أسهمت في تعزيز جاهزية المدارس للتعامل مع الظروف الطارئة دون تعطيل العملية التعليمية.

وأعرب أولياء أمور وطلبة عن ارتياحهم لإجراءات المدارس، مؤكدين أن تأخير الامتحانات ساعة كان قراراً حكيماً، أسهم في تقليل مخاطر القيادة في الضباب والازدحام الصباحي، وعزز شعورهم بالاطمئنان لسلامة أبنائهم.

وقالوا إن الاستجابة السريعة التي أظهرتها المدارس تعكس مدى تطور المنظومة التعليمية، وقدرتها على اتخاذ قرارات فورية تعطي الأولوية للسلامة، مع ضمان استمرارية الدراسة.