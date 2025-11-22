طلبة12: الكيمياء يحقق التوازن بين قياس الفهم وتغطية المنهاج

أدى طلبة الثاني عشر في جميع المسارين العام والمتقدم ، أمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، في مادة الكيمياء الذي تضمن 30 سؤالا تحقق التوازن بين قياس الفهم وتغطية المقرر في الفصل الدراسي الأول، وتتطابق معظمها مع أسئلة الهيكل الوزاري .

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان في مادة الرياضيات الاثنين المقبل 24 نوفمبر الجاري .

وعبّر الطلبة عن ارتياحهم لطبيعة الأسئلة، مشيرين إلى أنها مباشرة ولا تتضمن صعوبات تُذكر، الا بعض الأجزاء التي كانت تحتاج مهارات وتتطلب حيزًا كبيرًا من التركيز.

في التفاصيل، قال عدد من طلبة الثاني عشر في المسارات كافة لـ"الإمارات اليوم"، إن امتحان الكيمياء جاء متمحورًا حول موضوع "الهيدروكربونات ومشتقاتها"، حيث تضمن 30 سؤالًا موضوعيًا الكترونيًا عكست بوضوح ما ورد في المنهج، وتوافقت مع هيكل الورقة الامتحانية المعتمد.

وأكدوا أن الأسئلة ركزت على الخصائص الفيزيائية للهيدروكربونات، والتمييز بين المركبات العضوية وغير العضوية، إضافة إلى مهارات التسمية الدقيقة والرسم الهيكلي للمركبات.

استبانة إلكترونية

وفي سياق متصل، أطلقت ادارات عدد من المدارس استيبان لقياس مستوى رضا أولياء الأمور عن الخدمات الإرشادية المقدمة للطلبة خلال الفصل الدراسي الأول، وفترة الامتحانات، في خطوة تعكس التزام المؤسسات التعليمية بالارتقاء بالدعم المقدم لأبنائها وتعزيز جودة البرامج الإرشادية.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى تخصيص جزء يسير من وقتهم للإجابة على الاستبانة التي تم إرسالها إليهم، مؤكدة أن جميع البيانات ستُعامل بسرية تامة، وستُستخدم حصراً لأغراض التطوير والتحسين.

وأوضحت المدارس أن الهدف الرئيس من الاستبيانه يتمثل في الوقوف على جودة الخدمات الإرشادية المقدمة، والتعرّف إلى احتياجات الطلبة الفعلية، وتحديد النقاط التي تتطلب تعزيزًا أو تطويرًا لضمان تقديم دعم متكامل يلائم مختلف الفئات العمرية والاحتياجات التربوية.

وأكدت الإدارات أن الشراكة مع أولياء الأمور تمثل محورًا أساسيًا في نجاح المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن آرائهم وتقييماتهم تشكّل مرجعًا مهمًا لتحسين بيئة المدرسة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.