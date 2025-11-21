مواعيد مرنة في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل مواعيد اختبارات أمس، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، نظرا إلى الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، وحرصا على سلامة الطلبة.

ويأتي قرار الوزارة بالتزامن مع الإجراءات المرنة التي اتخذتها مدارس، صباح أمس، بعد تشكّل الضباب في بعض المناطق وما سبّبه من صعوبات مرورية أثّرت على وصول الطلبة في الوقت المحدد، وبحسب التعميمات الصادرة لأولياء الأمور والطلبة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تقرر أن تبدأ اختبارات الصفوف من الثالث حتى الـ١١ في الساعة ١٠ صباحا، واختبارات الصف الـ١٢ في الواحدة ظهرا، وأكدت إدارات مدارس أن الظروف الجوية الطارئة تستدعي تفهّم التأخيرات المحتملة، مشيرة إلى أن تعديل المواعيد يأتي لضمان سير الاختبارات من دون إرباك، وبما يحافظ على انسيابية العملية التعليمية في ظل الظروف الحالية.