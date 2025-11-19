انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا لطلبة الصفوف 3-12

يؤدي طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بجميع المسارات التعليمية "العام، المتقدم، التطبيقي، النخبة" في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 غدا الخميس 20 نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

خريطة الاختبارات

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في 20 نوفمبر وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ثم يحصل الطلبة على إجازة اليوم الوطني في 2 و3 ديسمبر، لتُستأنف بعدها الاختبارات يوم 4 منه. وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 8 ديسمبر، فيما تبدأ للهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 15 منه، وتمتد للجميع حتى 4 يناير 2026.

الفيزياء لطلبة 12

ويستهل طلبة الثاني عشر الاختبارات غدا الخميس بمادة الفيزياء، تليها الكيمياء يوم الجمعة 21 منه، والرياضيات يوم الاثنين 24 من الشهر ذاته، ثم اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 25 منه، واللغة العربية يوم الأربعاء 26 منه، تليها التربية الإسلامية يوم الخميس 27 منه، والأحياء يوم الجمعة 28 نوفمبر، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 4 ديسمبر بمادة الدراسات الاجتماعية. وتشمل هذه المواعيد جميع المسارات التعليمية "العام، المتقدم، النخبة، والتطبيقي".