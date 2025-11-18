دوام الطلبة "عن بُعد" في المدارس الحكومية غدا الأربعاء

أعلنت المدارس الحكومية أن دوام الطلبة يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري سيكون "عن بُعد" وذلك تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص هذا اليوم للدراسة الإلكترونية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المرونة في العملية التعليمية وتمكين الطلبة من الاستفادة من الموارد الرقمية المتاحة على المنصات التعليمية المختلفة.

ووفقًا للتعميم الموجه للطلبة، فإن يوم الدراسة عن بُعد سيُخصص للقيام بعدد من المهام التعليمية الهادفة، من بينها الاستعداد للاختبارات من خلال المراجعة الذاتية، وحل أسئلة الهيكل، بالإضافة إلى الدخول إلى منصة «ألف» للاستفادة من الدروس التفاعلية المتاحة فيها. كما دعت المدارس الطلبة إلى حل التمارين المطروحة عبر منصة LMS وغيرها من الأنشطة التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح الطلبة فرصة لتعزيز مهاراتهم، وتنظيم وقتهم، ومتابعة تعلمهم ذاتيًا من أي مكان، بما يدعم جاهزيتهم لاختبارات الفترة المقبلة. وقد اختتمت المدارس تعميمها بتمنياتها لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح.