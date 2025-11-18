مدارس تشدد على تحديث أجهزة الطلاب غير الوزارية لضمان الجاهزية التقنية

عمّمت إدارات عدد من المدارس على طلابها من مستخدمي الأجهزة غير الوزارية ضرورة إجراء التحديثات اللازمة لأجهزتهم، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية الرقمية واستمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

منصات تعليمية

وشددت المدارس في تعميم للطلبة واولياء الأمور، اطلعت عليه "الإمارات اليوم" على ضرورة تحديث الأجهزة الشخصية غير الوزارية المستخدمة داخل المدرسة، وذلك لضمان توافقها مع المنصات التعليمية الرقمية وتعزيز سلامة استخدامها في البيئة المدرسية.

برمجيات أساسية

وأوضحت أن الأجهزة الشخصية تحتاج إلى تثبيت تحديثات وبرمجيات أساسية عبر روابط رسمية محددة، وفق نوع الجهاز ونظام التشغيل، بهدف تهيئتها للعمل بكفاءة مع الأنظمة التعليمية المعتمدة، بما يحقق انسيابية التعلم ويضمن جاهزية الطلبة للاختبارات الإلكترونية.

روابط التحديث

وتضمّن التعميم روابط تحديث المتصفح الآمن وتطبيقات التعلم المعتمدة، والتي شملت:

• متصفح آمن لأجهزة Windows عبر الرابط: moe.ae/pcsec

• متصفح آمن لأجهزة Mac عبر الرابط: moe.ae/macsec

• تطبيق SwiftAssess لأجهزة iPad عبر الرابط: moe.ae/Swiftiosapp

• تطبيق SwiftAssess لأجهزة Android اللوحية عبر الرابط: moe.ae/Swiftandapp

بيئة رقمية

وأفادت إدارات المدارس بأن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها لضمان بيئة تعليمية رقمية سليمة، تسهّل على الطلبة استخدام المنظومات التعليمية دون أعطال أو مخاطر تقنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأجهزة الوزارية التي يتسلمها الطلبة يتم تحديثها تلقائياً ولا تتطلب أي تدخل.

مصلحة الطلبة

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى التعاون في إنجاز التحديثات اللازمة في أسرع وقت، حرصًا على مصلحة الطلبة ودعماً لاستمرارية العملية التعليمية وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة.