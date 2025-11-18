امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس المقبل

يتقدم طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 بجميع المسارات التعليمية (العام، والمتقدم، والتطبيقي، والنخبة) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، بعد غد، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 في أولى محطات التقييمات المركزية خلال العام الجاري.

وبحسب تفاصيل التقويم الأكاديمي المعتمد، يحصل الطلبة على إجازة اليوم الوطني، لتُستأنف بعدها الاختبارات في الرابع من ديسمبر المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم ثمانية موجهات عامة اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، إذ ركزت على تنظيم ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وكفاءة في جميع المدارس على مستوى الدولة.

وأوضحت أن الاختبارات ستُجرى حضورياً في المدارس، حيث ستكون ورقية للصفوف من الثالث إلى الخامس، فيما تُنفّذ ورقية أو إلكترونية للصفوف من السادس حتى الـ12 بحسب طبيعة المادة الدراسية وطبيعة المسار، كما يؤدي طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة امتحاناتهم في المدارس الحكومية بإشراف قطاع العمليات المدرسية.

وأكّدت أن اختبار اللغة الإنجليزية للصف الـ12 يتضمن جزأين إلكترونيين للكتابة والقراءة، أما الطلبة من الصف السادس فما فوق فيجب عليهم إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وفي ما يتعلق باستخدام الآلة الحاسبة، سمحت الوزارة بها بدءاً من الصف الثامن في المواد العلمية، مع تحديد نوع الآلة الحاسبة المسموح بها حسب المسار، إذ يُسمح بالحاسبة العلمية أو الرسومية في المسارات المتقدمة والعلمية، ويُمنع استخدامها في الصفوف الدنيا.

ووجّهت الوزارة إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم بطباعة وتوزيع الجدول الدوري لمادة الكيمياء أثناء الاختبار، بينما يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الإلكتروني عبر منصة Swift Assess.

ويستهل طلبة الـ12 الاختبارات بعد غد، بمادة الفيزياء، تليها الكيمياء الجمعة، والرياضيات الإثنين، ثم اللغة الإنجليزية الثلاثاء، واللغة العربية الأربعاء، تليها التربية الإسلامية الخميس، والأحياء الجمعة، وتُختتم الامتحانات الخميس في الرابع من ديسمبر بمادة الدراسات الاجتماعية.

وتشمل المواعيد جميع المسارات التعليمية (العام، والمتقدم، والنخبة، والتطبيقي).

وتأتي الموجهات في إطار حرص الوزارة على توحيد إجراءات التقويم والاختبارات، وضمان العدالة في التطبيق بين مختلف المسارات، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة.